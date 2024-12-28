Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'ndan ÖTV Düzenlemesine Eleştiri

Engelli Araçlarına Yönelik ÖTV Düzenlemesi Değerlendirildi

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri, engelli araçlarına yönelik ÖTV düzenlemesi hakkında basın açıklaması yaptı. Konfederasyon sözcüsü Derya Arslantürk, düzenlemenin engellileri sosyal hayattan kopardığını belirtti.

ÖTV Düzenlemesinin Getirdikleri

Basın toplantısında açıklamalarına devam eden Arslantürk, "ÖTV Kanunu değişikliğiyle birlikte 10 yıllık yenileme süresi ve yüzde 40 yerlilik oranı engellileri derinden etkilemiştir." şeklinde konuştu. Arslantürk, engelli sivil toplum kuruluşlarının politikaların hazırlanma süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eleştiriler ve Talepler

Arslantürk, söz konusu düzenlemenin engellilerin yaşam hakkını, özgürlüğünü ve temel insan haklarını ihlal ettiğini savunarak, bu konuda gerekli adımların atılmasını talep etti. Konfederasyon üyeleri, engellilerin daha fazla sosyal hayatta yer alabilmeleri için desteklenmesi gerektiğini de ifade etti.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri, engelli araçlarına yönelik ÖTV düzenlemesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Konfederasyon üyeleri adına basın açıklamasını Konfederasyon sözcüsü Derya Arslantürk okudu.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri, engelli araçlarına yönelik ÖTV düzenlemesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Konfederasyon üyeleri adına basın açıklamasını Konfederasyon sözcüsü Derya Arslantürk okudu.