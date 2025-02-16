Türkiye, Şam Havalimanı'nı Yenileme Çalışmalarına Başladı

Şam Havalimanı'nda Yenileme Çalışmaları Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'nın yenilenmesi için Türkiye'den giden 25 kişilik teknik ekibin Suriye'de çalışmalara başladığını duyurdu.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 13 yıl süren Suriye'deki iç savaşta hasar alarak kullanılamayacak hale gelen Şam Havalimanı'nın yeniden yapılandırılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden bir teknik ekip oluşturduklarını dile getirdi.

Bakan, 7 Şubat'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan güvenli bir şekilde ülkeye giriş yapan ekibin, havalimanı ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tırla sevk ettiğini belirtti.

Havalimanı Güvenliği ve Eğitim Süreçleri

Uraloğlu, seyrüsefer, hava seyrüsefer elektronik, terminal elektronik, güvenlik ve havalimanı kurtarma yangın mücadelesi (ARFF) birimlerinden oluşan teknik heyetin, havalimanına malzemeleri teslim ettiğini ve havalimanının eksikliklerini kayıt altına aldığını ifade etti.

Şam'daki seyrüsefer birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve hava sahasındaki tüm uçuş operasyonlarını dikkatlice analiz ettiğini vurgulayan Uraloğlu, havalimanında 'görerek uçuş' uygulamaları yapıldığını aktardı.

Güvenlik Önlemlerinin Artırılması

Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı'nın daha güvenli hizmet verebilmesi için terminal güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. Türkiye'den 10 x-ray cihazı, 4 patlayıcı iz dedektörü, 10 kapı tipi metal dedektörü ve 8 el dedektörü havalimanına ulaştırıldı. Ekipler, Suriyeli yetkililerle koordineli çalışarak bu cihazların büyük bir kısmının kurulumunu tamamladı.

Ayrıca, Şam Havalimanı'nda acil durumlara karşı yangın güvenliği seviyesinin yükseltildiğini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'den iki yerli üretim 'Volkan Lion 8x8 kombine ARFF aracı' ve çeşitli yangın müdahale ekipmanlarının gönderildiğini ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Suriye'nin havacılık altyapısını güçlendirmek adına işbirliğine devam edeceklerini ve teknik ekiplerin hava seyrüsefer sistemlerinden güvenlik tedbirlerine kadar her alanda titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.