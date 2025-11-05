Türkiye Siber Vatan Programı 2026'da 81 İlde Başlıyor

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:46
Programın Kapsamı ve Hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı, 2026 döneminde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

Yerel Başarılar ve Yaygınlaşma

Program, Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 2024'te Malatya ve Elazığ'da, 2025'te ise Bingöl ve Tunceli'de yürütüldü ve yüksek katılım ile başarı oranları elde edildi.

Yetkiliden Açıklama

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak konuyla ilgili olarak, "Gençlerimizin siber güvenlik alanında yetiştirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu ifade ederek, \"Gençlerimizin potansiyelini açığa çıkaran ve onları ülkemizin dijital savunmasının birer aktörü haline getiren Siber Vatan Programı Bakanlığımızın yerel kalkınma hamlesi misyonuna doğrudan katkı sağlayan stratejik bir hamledir. Gençlerimizi bu programa başvurmaya davet ediyoruz\" dedi.

Program İçeriği

2019 yılından bu yana uygulanan program kapsamında üniversite öğrencilerine çevrim içi ve yüz yüze teknik eğitimler, takım temelli uygulamalar, CTF yarışmaları ve girişimcilik faaliyetleri sunuluyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler arasından her ajans bölgesinde seçilecek 5 kişilik takımlar, Ankara'da düzenlenecek Ulusal Siber Vatan Yarışması'nda mücadele edecek.

Staj ve İstihdam İmkanları

Başarılı öğrencilerin staj ve istihdam süreçleri Kalkınma Ajansları ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Başvuru

Programa başvurular 15 Kasım 2025 tarihine kadar sibervatan.org adresi üzerinden yapılabilecek.

