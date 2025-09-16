Türkiye Sinema Vakfı Kuruluyor: 'İlk Çağrı Heyeti Toplantısı' Boğaziçi'nde

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'İlk Çağrı Heyeti Toplantısı' yapıldı

Türkiye Sinema Vakfı'nın kuruluşuna zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen 'İlk Çağı Heyeti Toplantısı', Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Film Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aslan, 2019'da başlayan Kovid-19 salgınının sinema sektöründe bir kırılmaya yol açtığını vurguladı.

Aslan: Dijitalleşme, içerik sorunu ve milli sinema ihtiyacı

Aslan, salgınla birlikte sinemanın artık sadece salonlarda var olmadığını, dijital platformların öneminin arttığını belirtti. 'Bu süreçte dijital platformların önemi daha da anlaşıldı. Ülkemizde özellikle dizi filmler, son 10 yılda büyük bir ivme kaydetti. Güzel diziler de yapılıyor ve onlarla bir kültür ihraç ediyoruz. Ama ne yazık ki bu yapımları ailemizle birlikte izleyemiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Aslan, sinemanın bir 'yumuşak güç' aracı olduğuna dikkat çekerek Güney Kore örneğini anladı ve Türkiye'de sinemanın sahip olduğu sinerjinin doğru yönetilmediğini söyledi. Sektörde kişisel ilişkilere dayanan yapılar ve eğitimdeki eksiklikler konusunda uyarıda bulunan Aslan, 'Kendi kültürel değerlerden beslenen sinemacılara ve onların üretimlerine ihtiyacımız var. Bundan dolayı da bir Türkiye Film Araştırmaları Enstitüsü oluşumuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.' değerlendirmesini paylaştı.

Vakfın hedefleri ve öneriler

Toplantıda, Türkiye Sinema Vakfı ile akademik çalışmalar, arşivleme, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi; bağımsız sinemacılar ve yeni nesil yönetmenler için finansman ve teşvik mekanizmaları geliştirilmesine, Türk kültürünü, tarihini ve değerlerini yansıtan içeriklere öncelik verilmesine vurgu yapıldı.

Yönetmen Cem Çatpınar, sinemanın medeniyet mirasını taşıyan bir mecra olduğunu belirterek medyanın stratejik önemine dikkat çekti: 'Dünyadaki medeniyet mirasının taşıyıcısı olarak medya çok önemli. Bu medeniyetin taşıyıcı unsurlarından biri olarak sinemayı doğru kullanmak, toplumların geleceğini inşa etmek adına stratejik bir mesele haline gelmiştir.'

Araştırmacı yazar Yusuf Kaplan ise 'Türkiye'de nasıl sinema yapılması gerektiği üzerine kafa yormalıyız. Kaynaklarımıza doğru bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Ne yazık ki kaynaklarımızdan koptuk, dahası kaynağın ne olduğunu da unuttuk.' diyerek kurulacak vakfın geç kalmış ama faydalı bir girişim olduğunu söyledi.

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan toplantıya duyduğu memnuniyeti dile getirerek vakfın samimiyetinin en büyük sermaye olması gerektiğini vurguladı. Yapımcı Ümit Sönmez ise dizi sektöründeki ilerlemeye rağmen içerik problemlerine dikkat çekti ve yalnızca sinema vakfı değil, değerleri destekleyecek diğer oluşumların da önemine işaret etti.

Katılımcılar

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hediyetullah Aydeniz, yönetmen Nazif Tunç, oyuncular Ahmet Yenilmez ve Burak Haktanır, oyuncu yazar ve senarist Tarık Tufan, senarist Ozan Bodur, Oktay Berber, film eleştirmeni İhsan Kabil, Boğaziçi Üniversitesi Enstitü Müdürü Dr. Cihat Arınç, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar, Daily Sabah Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ile çok sayıda sinemacı, akademisyen ve yazar yer aldı.

Toplantı, Türk sinemasının sahip olduğu kültürel mirası uluslararası arenada güçlü ve doğru şekilde temsil etme hedefiyle sona erdi.