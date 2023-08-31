Türkiye şokta! Eski bakan havuzda ölü bulundu: Son dakika duyuruldu

Eski Bakanın ölüm haberi tüm Türkiye'yi şoke etti! Havuzda ölü bulundu! Ölüm sebebi araştırılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESKİ BAKAN ÖLÜ BULUNDU

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu Yalova'ya tatil yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarına gitti. Bakan lojman havuzunda ölü bulundu. 1 Nisan 1955 tarihinde Diyarbakır Bahteri Köyü'nde dünyaya gelen Kutbettin Arzu Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde eğitimini tamamladı. Aynı fakültede yüksek lisansını yapan Arzu Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü'nde Baş Mimar olarak görev yaptı ve kendine ait firma kurarak iş hayatını sürdürdü.





Dicle Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi fahri öğretim üyeliği yapan Arzu Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanlığı da yaptı. Kutbettin Arzu'nun Diyarbakır Kızılay Derneği Üyeliği, Kültür ve Dayanışma Vakfı Üyeliği, Açev Vakfı Bölge Danışma Kurulu Üyeliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcılığı görevleri yaptı.