Türkiye, Somali Afet Yönetim Ajansı Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi Veriyor

Türkiye'den İlk Yardım Eğitimi Somali'ye

Türkiye, Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitim programı düzenliyor. Eğitim, Türk Kızılay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi işbirliği ile Mogadişu'da gerçekleştiriliyor.

Eğitim Programı Detayları

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen eğitim programı, SODMA'nın 300 personelini kapsıyor ve bir ay sürecek. Eğitimin açılışında SODMA Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, Türk Kızılay Somalia Koordinatörü Şerif Şimşek ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Halil Arslan yer aldı.

Eğitimin Amaçları

Türk Kızılay Somalia Koordinatörü Şerif Şimşek, bu eğitimin SODMA personeli ve gönüllülerinin acil durumlar karşısında daha etkin ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini aktardı. Abdulle, eğitimin, Somali’de artan can kayıplarını azaltmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Abdulle, eğitimi başarıyla tamamlayan çalışanların gelecekte başkalarına da ilk yardım eğitimi verebileceklerini belirtti. Prof. Dr. Halil Arslan ise hastanenin sağlık hizmetlerinin yanında Somali halkına her alanda destek vermekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.