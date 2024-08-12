Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye, Somali Afet Yönetim Ajansı Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi Veriyor

Türk Kızılay, Somali'de SODMA çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimine başladı, böylece acil durum hazırlıkları artırılacak.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:15
Türkiye, Somali Afet Yönetim Ajansı Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi Veriyor

Türkiye'den İlk Yardım Eğitimi Somali'ye

Türkiye, Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitim programı düzenliyor. Eğitim, Türk Kızılay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi işbirliği ile Mogadişu'da gerçekleştiriliyor.

Eğitim Programı Detayları

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen eğitim programı, SODMA'nın 300 personelini kapsıyor ve bir ay sürecek. Eğitimin açılışında SODMA Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, Türk Kızılay Somalia Koordinatörü Şerif Şimşek ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Halil Arslan yer aldı.

Eğitimin Amaçları

Türk Kızılay Somalia Koordinatörü Şerif Şimşek, bu eğitimin SODMA personeli ve gönüllülerinin acil durumlar karşısında daha etkin ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini aktardı. Abdulle, eğitimin, Somali’de artan can kayıplarını azaltmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Abdulle, eğitimi başarıyla tamamlayan çalışanların gelecekte başkalarına da ilk yardım eğitimi verebileceklerini belirtti. Prof. Dr. Halil Arslan ise hastanenin sağlık hizmetlerinin yanında Somali halkına her alanda destek vermekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak