Türkiye, Somali'deki Terör Saldırısını En Sert Şekilde Kınadı

Türkiye, Somali'deki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da gerçekleşen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yayımladı

Bakanlık, Somali’de düzenlenen kanlı saldırıya dair yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “Mogadişu’da dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralı bulunduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Somali halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir.” denildi.

Can Kayıpları ve Yaralılar

Mogadişu’da, terör örgütü Eş-Şebab tarafından plaja ve otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 63 kişinin yaralandığı bildirildi.