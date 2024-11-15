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Türkiye, Son 54 Yılın En Sıcak Yazını Yaşadı

2024 yazı, Türkiye'nin kayıtlarına göre son 54 yılın en sıcak yazı olarak tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:01
Türkiye, Son 54 Yılın En Sıcak Yazını Yaşadı

2024 Yazı Termometreleri Zorluyor

Türkiye, 2024 yılının yaz mevsimini son 54 yılın en sıcak yazı olarak kayıtlara geçirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, uzun yıllar yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı 24 derece iken, bu yaz bu değer 26,1 dereceye yükseldi. Bu durum, yazın 2,1 derece artış gösterdiğini işaret ediyor.

Yüksek Sıcaklık Rakamları

Bu yaz, Türkiye’nin farklı bölgelerinde en yüksek sıcaklıklar şu şekilde kaydedildi: Ceylanpınar 47,8 derece, Erzurum ise 1,6 derece ile en düşük sıcaklığı deneyimledi. Haziran ayında ortalama sıcaklık 25,4 derece olarak, 1991-2020 normallerinin 3,6 derece üzerinde ölçüldü.

Yaz Sıcaklıkları Bölgelere Göre Değişti

Marmara Bölgesi, yaz mevsiminde ortalama sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu gösteriyor. Edirne, 41,4 derece ile en yüksek sıcaklığı yaşarken, Balıkesir’de ise 11,2 derece ile en düşük sıcaklık kaydedildi.

Ege Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar da üst sıralarda yer aldı; en düşük sıcaklık 8,1 derece ile Gediz’de, en yüksek sıcaklık ise 44,6 derece ile Aydın’da tespit edildi.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da Durum

İç Anadolu’da, sıcaklıklar Polatlı’da 40 derece ile zirve yaparken, Karadeniz Bölgesi’nde Amasya 40,7 derece ile en yüksek sıcaklık sıralamasında yer aldı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise en yüksek sıcaklık Ergani’de 40,9 derece oldu.

Güneydoğu Anadolu'da Sıcaklık Rekoru

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de Ceylanpınar, 47,8 derece ile dikkat çekti. Bu sıcaklık, yerel halk ve çevre koşulları açısından önemli bir rekoru temsil ediyor.

Sonuç ve Geleceğe Dair

2024 yazının bu şekilde kaydedilmesi, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye’nin en sıcak yazı olarak kayıtlara geçen 2024, geleceğe yönelik bir uyanış çağrısı niteliğini taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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