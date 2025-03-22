Türkiye Su Kıtlığı Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu, Türkiye'nin su ihtiyacının arttığına ve su kıtlığının risklerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:31
Türkiye Su Kıtlığı Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu, Türkiye'nin su ihtiyacının her geçen gün arttığını ve kişi başına düşen su miktarının 1317 metreküp olduğunu belirtti. Bu durum, Türkiye'yi su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almaya zorlamakta.

Tüfekçioğlu, Türkiye'deki barajların tarımsal sulama, içme suyu temini ve sanayi için büyük bir su ve depolama kaynağı olduğunu vurguladı. Barajların erozyon, sel ve taşkın gibi durumlar için de önemli bir kontrol mekanizması oluşturduğunu ifade etti. Özellikle Çoruh Havzası gibi dağlık alanların, su depolamak açısından değerli olduğunu kaydetti. Yusufeli ve çevresindeki barajların önemli miktarda su rezervi bulundurduğunu dile getirdi.

Dünya Su Günü'nün önemine de dikkat çeken Tüfekçioğlu, bu yılki temanın buzulların korunması olduğunu hatırlattı. Buzullar, tatlı su kaynakları arasında büyük bir yer tutmakta. Tüfekçioğlu, dünyadaki su varlığının %97.5'inin tuzlu su olduğunu ve geri kalan %2.5'lik kesimin önemli bir kısmının buzul kaynaklarında yer aldığını belirtti. Tatlı su kaynaklarının eko sistemler ve insanoğlu için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Tüfekçioğlu, Türkiye'nin su kaynaklarının gelecekte bin metreküpün altına düşme riski taşıdığına dikkat çekti: "Eğer bu değer düşerse, su fakiri bir ülke haline geliriz. Suya olan talep artıyor ve mevcut kaynakların kullanımı arttıkça, problemi de daha da derinleşecektir." dedi.

İstanbul'daki su kıtlığının bu durumun somut bir örneği olduğunu belirten uzman, Türkiye genelinde mevcut suyun %77'sinin tarımsal sulamada, %12'sinin içme suyu olarak kullanılmakta olduğunu, %11'inin ise sanayi için harcandığını ifade etti.

Artvin'de Çoruh Havzası'nın suya yaptığı katkıyı değerlendiren Tüfekçioğlu, burada kişi başına düşen su miktarının 9 bin 600 metreküp olduğunu ve havzanın yıllık 20 bin metreküp yağış aldığını belirtti. Tüfekçioğlu, bu bölgedeki hidroelektrik potansiyelinin önemine dikkat çekerek "Yusufeli Barajı, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama kapasitesi ile su kaynaklarının korunmasında büyük bir rol oynamaktadır." diye sözlerini tamamladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr....

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu, kişi başına düşen 1317 metreküp su miktarının Türkiye'yi su kıtlığı çeken ülke sınıfına soktuğunu belirtti.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr....

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu, kişi başına düşen 1317 metreküp su miktarının Türkiye'yi su kıtlığı çeken ülke sınıfına soktuğunu belirtti.

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