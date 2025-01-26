Türkiye, Sudan'daki Hastane Saldırısını Şiddetle Kınadı

Türkiye, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinde bulunan Suudi Hastanesi'ne yönelik gerçekleştirilen ve birçok can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, olay hakkında resmi bir yazılı açıklama yaparak, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Sudan halkına taziye iletilirken, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Ayrıca, uluslararası hukuka uyulması gerektiğinin altının çizildiği açıklamada, sivil altyapının hedef alınmaması gerektiği hatırlatıldı. Türkiye'nin, Sudan'da barış ve istikrarın sağlanması için atılacak adımları desteklemeye devam edeceği ifade edildi.

Sudan'daki Hastane Saldırısı Detayları

Sudan Haber Ajansı'nın (SUNA) bildirdiğine göre, Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirilen saldırının acil bölümünü dron ile hedef aldığını açıkladı. Saldırıda, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 70'ten fazla hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi.