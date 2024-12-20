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Türkiye, Sudan'daki Siyasi Süreci Desteklemeye Hazır

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Sudan'daki siyasi süreci desteklemek ve insani yardım sağlamak için kararlı olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 00:46
Türkiye, Sudan'daki Siyasi Süreci Desteklemeye Hazır

Türkiye, Sudan'daki Siyasi Süreci Desteklemeye Hazır

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin Afrika ile güvene dayalı ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, Sudan'daki siyasi süreci desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan Üzerine Üst Düzey Toplantı

BM Güvenlik Konseyi'nde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken başkanlığında Sudan üzerindeki gelişmelere dair üst düzey bir oturum düzenlendi. Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Sudan'daki çatışmanın insani bir felakete dönüşmekte olduğuna dikkat çekerek, 11 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Çatışmalardan dolayı pek çok sağlık tesisi dahil kritik altyapıların yok olduğunu belirten Yıldız, Türkiye'nin insani kriz ve çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi. “Türkiye, Sudan’ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği gibi konulara büyük önem vermektedir.” dedi.

Türkiye'nin İnsani Yardım Faaliyetleri

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Sudan halkına insani yardım sağlama konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü açıkladı. Yakın zamanda üç Türk yardım gemisinin Sudan Limanı'na ulaşıp yaklaşık 8 bin ton insani yardım malzemesi teslim ettiğini bildirdi. Ayrıca, Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin zorlu koşullara rağmen faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Afrika'da Güvenlik ve İstikrar

Yıldız, Türkiye'nin Port Sudan’da büyükelçilik düzeyindeki varlığının, Sudan hükümeti ve halkının yanında olma kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Yıldız, “Afrika’nın güvenliği ve istikrarı mevcut küresel krizlerle daha da kırılgan hale gelmiştir. Bu nedenle, Sudan’a yardım etmek için yalnızca belirtilerle değil, hastalığın nedenleriyle ilgilenmeliyiz.” dedi.

Sudan'daki Çatışmaların Durdurulması Çağrısı

Büyükelçi, Sudan'daki çatışmanın derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak, artan küresel zorluklar arasında Sudan'ın uluslararası toplumun dikkatinden uzak kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Tarafları müzakere edilmiş bir çözüme ikna etmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Cidde Bildirisi

Türkiye'nin Afrika'ya Katkıları

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Afrika ülkelerinin barış ve sürdürülebilir kalkınma arzularını desteklemek için kaynaklarını seferber ettiğini bildirerek, Afrika Birliği ile karşılıklı saygıya dayalı bir ortaklık kurulduğunu vurguladı.

Yıldız, “Sudan’daki insani faaliyetlerimizin yanı sıra, siyasi süreçlere katılarak Doğu Afrika’daki istikrar ve güvenliğe katkı sağlamaya hazırız.” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki kararlılığını Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a ilettiğini duyurdu.

Sudan halkına, umutsuzluğun ve çıkarların bir kenara bırakılmasını talep eden Yıldız, uluslararası toplumu hem insani kriz hem de siyasi zorluklar için çabalarını artırmaya davet etti. “Türkiye, Sudan halkına güçlü desteğini bir kez daha teyit eder ve uluslararası topluma insani yardım ve siyasi arabuluculuk girişimlerini artırma çağrısında bulunur.” ifadelerini kullandı.

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