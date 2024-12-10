Türkiye, Suriye'de Barışı Koruma Misyonunu Üstleniyor

Uslu'dan Barış ve İnsan Hakları Vurgusu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'nin Suriye'deki amacının barışı ve esenliği korumak olduğunu ifade etti. Uslu, Meclis'teki basın toplantısında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 10 Aralık 1948'de kabul edildiğini hatırlatarak, insan haklarını savunmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İnsani Değerlerin Savunulması Gerekmektedir

Uslu, göç, savaş, ırkçılık, İslamofobi ve nefret suçları gibi tehditlere karşı sessiz kalmanın insanlığın vicdanını susturmak anlamına geleceğini belirtti. Türkiye'nin, insan hakları alanında evrensel bir savunucu konumunda olduğunu dile getiren Uslu, Türk medeniyetinin her zaman mazlumlara kapısını açtığını vurguladı. Zulümden kaçanlara gönül ve sınır kapılarının açık olduğunu ifade eden Uslu, Suriye'de yaşanan zorluklar karşısında Türkiye'nin üzerine düşenleri yerine getirdiğini belirtmiştir.

Yeni Siyasi Gerçeklik ve Dönüş Süreci

Uslu, Türk milletinin, muhalefetin nefret diline rağmen medeniyet değerlerinden vazgeçmediğinin altını çizdi. Tarihin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insani ve vicdani duruşunu kaydedeceğini söyleyen Uslu, "Suriye'de yeni bir siyasi gerçeklik var. Yeniden anayasasıyla, siyasi ve ekonomik yapısıyla bir Suriye oluşacak. Türkiye olarak bu coğrafyada barışı ve esenliği korumak amacındayız," dedi.

Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin süreceğini ifade eden Uslu, son günlerde geçişlerin hızlandığını kaydetti. Ayrıca, yeni sınır kapılarının açıldığını ve Yayladağı Sınır Kapısı'nın 10 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçtiğini belirtti.

İklim Değişikliği ve İnsanlık Dramı

Uslu, Avrupa'daki aşırıcılığın insanlık onurunu yaraladığını ve iklim değişikliğinin göçü tetiklediğini kaydederek, iklim göçü süreci için hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Gazze ve Lübnan'da yaşanan insanlık dramının ve soykırım suçunun işlendiğini söyleyen Uslu, dünyanın bu duruma sessiz kaldığını vurguladı. "Doğu'da insanlar, Batı'da insanlık ölüyor. Batı'daki ölüm daha büyük bir tehlikedir; bu insanlığın ölümüdür. Bunun farkına varılmalıdır. Yalnızca çocuklar ve siviller ölmüyor; insani değerler de ölüyor," dedi.