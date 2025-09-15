Türkiye-Suriye Tarım İşbirliği ve Haftanın Öne Çıkan Haberleri

15 Eylül 2025 tarihli özel haber gündemimizde tarım, insani yardım girişimleri, yargı kararları, güvenlik ve spor başta olmak üzere ülke ve dünya gündemini şekillendiren gelişmeler yer alıyor.

1- Türkiye ve Suriye tarımsal destek için yol haritası hazırladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda arz güvenliğini sağlamak üzere bitkisel ve hayvansal üretime dönük önemli faaliyetlerin yürütüldüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, "Özellikle gıda arz güvenliğinin sağlanması için bitkisel ve hayvansal üretime dönük önemli faaliyetler yürütüldü. Artık 13 yılın sonunda, harap olmuş altyapının getirdiği sorunlarla birlikte ileriye dönük çok ciddi faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Bu sebeple buradayız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Suriye'deki şap hastalığına karşı "Suriye’de görülen şap hastalığına karşı da adım atacağız. Özellikle sınır illerinden başlamak üzere aşılama yapılabilmesi için belli dozlarda şap aşısı gönderdik" dedi. (Mehmet Burak Karacaoğlu-Ahmet Karaahmet/Şam)

2- Sumud Filosu'ndaki Hollandalılar Gazze ablukasını kırmayı hedefliyor

Mülteci hakları savunucusu MiGreat kurucusu ve direktörü Roos Ykema, uluslararası müdahale çağrısında bulunarak "Birleşmiş Milletler'in veya Avrupa ülkeleri gibi ülkelerin bu soykırımı sona erdirmek için gerçekten müdahale etmelerini isterdik" dedi. Hollanda Filistin Topluluğu Vakfı'ndan Mo Kotesh ise diasporadaki sorumluluk duygusunu vurgulayarak "Diasporadaki bir Filistinli olarak, hala Gazze'de direnen halkımı koruma yükümlülüğü hissediyorum. İşgalci İsrail, bizi Filistin'den sürgün etti, geri dönüş hakkımıza izin vermiyor. Biz inisiyatif alıyoruz, geri dönüyoruz ve geri dönüş hakkımızı, topraklarımızda olma hakkımızı talep ediyoruz" şeklinde konuştu. (Selman Aksünger/Amsterdam)

3- BM önünde çadır eylemi: Filistin destekçileri Küresel Sumud Filosu'na koruma talep ediyor

Cenevre'de toplanan eylemciler, filoların güvenliğinin sağlanması ve BM kararlarına uyulması çağrısı yaptı. İsviçreli Nus, "(Tunus'ta) Küresel Sumud Filosu'na zaten saldırı düzenlendi. Güvenliği sağlamalıyız. Güç kullanılması için hiçbir sebep yok" dedi. Fransız Caroline Prati ise "Bir gözaltı durumunda filoların korunmasını ve geri gönderilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz ama aslında daha fazlasını istiyoruz, BM'nin kendi kararlarına uymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (Muhammet İkbal Arslan-Esra Taşkın/Cenevre)

4- Yargıtay, "Darbe iyidir iyi" paylaşımına verilen cezayı onadı

15 Temmuz 2016 darbe girişimi dönemine ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada, sanığın "Darbe girişimi, toplumun ve ülkenin refahı düşüncesi ile yapılmıştır. Ülkede her şey güllük gülistanlık olduğu için olmadı" ve "Darbe iyidir iyi" şeklindeki paylaşımları hatırlatıldı. Yargıtay, sanık hakkında verilen "suçu ve suçluyu övme" cezasını onadı. (Abdullah Sarica/Ankara)

5- Trafikte motosiklet gerçeği: Uzmandan "tam korumalı" ekipman uyarısı

Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Eğitmeni İsmet Öztaylan, kask ve ekipman seçiminde yapılan hatalara dikkati çekti: "Sadece sinekten koruyan kaskları takarak kullanıcılar yollara çıktığında, kazayla karşılaştıklarında o kaskın hiçbir işe yaramadığını görüp, bütün paralarını kaska ve ekipmana yatırıyorlar. Ama iş işten geçmiş oluyor". Öztaylan, önceliğin kişinin kendi güvenliği olması gerektiğini vurguladı. (Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

6- Türk tohumculuk sektörü dünya ilk 5 hedefinde

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, pazar büyümesi açısından Asya'nın da Avrupa Birliği kadar önemli olduğunu belirtti: "Tohumculuk pazarının büyüme göstereceği bölgelerde AB kadar Asya da önemli bir potansiyel taşıyor". (Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- Küçükbaş hayvan desteklerindeki artış sektöre nefes olacak

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, destek artışının yetiştiriciler için "can suyu" olacağını belirterek, küpe ve aşı ücretlerinin desteklerden kesilmemesinin sektörde önemli bir gelişme olduğunu vurguladı: "Desteklerdeki artış yetiştiriciler için can suyu ve sektör için yeni bir motivasyon kaynağı olacak. Sektörün sürdürülebilirliği açısından da katma değer sağlayacak". (Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Dijital teknolojilerle güçlenen üniversiteler sürdürülebilir tarım çözümleri sunuyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, robotik ve drone uygulamalarının tarımsal verimliliği artırmada etkili olduğunu belirtti: "Robot teknolojilerle ekme, toplama, ilaçlama, dron teknolojileriyle takip işlemi gibi robotik çözümlerle tarımsal verimliliğin artırılması noktasında ciddi çözümler üretebiliyoruz". (Yeşim Yüksel/İstanbul)

9- Yerli droneyla güneş enerjisi santrallarında Avrupa hedefi

Girişimci Orkun Aşa tarafından geliştirilen, sorunları raporlayan drone sistemi için 2026'da İspanya, Hollanda ve Almanya'ya ihracat hedefleniyor. Aşa, "2023 itibarıyla satışlarımız iyice hızlandı. Şu anda Türkiye'deki iç pazarda birlikte çalıştığımız 40'tan fazla müşterimiz var. 2026 yılı itibarıyla Avrupa pazarına açılmayı hedefliyoruz" dedi. (Kaan Ulu/İstanbul)

10- Prostat kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Lütfi Canat, 50 yaş üstü erkeklerin düzenli tarama yaptırmasını önerdi ve aile öyküsü olanların 40'lı yaşlardan itibaren taramaya başlaması gerektiğini söyledi. Ayrıca sağlıklı beslenme, sigara ve alkolden uzak durma tavsiyesinde bulundu. (Hamdi Dindirek/İstanbul)

11- Bayburt'tan Rusya'ya: Türk somonlarının yolculuğu

Demirözü Barajı'nın sulama ve 62 milyon metreküp depolama kapasitesinin bölgedeki kültür balıkçılığına yeni fırsatlar sunduğu belirtiliyor. Üretici Orhan İşi, ihracatın ülkeye döviz kazandırdığını vurguladı. (Beşir Kelleci/Bayburt)

12- Dünyada farklı takvim başlangıçları

İslam coğrafyasında hicri takvim, Etiyopya'da kuraklığın bitişine dayalı takvimler, Nepal ve Kuzey Kore gibi ülkelerde ise farklı tarihi başlangıçların resmi veya kültürel uygulamalar olarak sürdüğü aktarıldı. (Can Efesoy/Ankara)

13- Trump dönemi politikalarıyla yenilenebilir enerji yatırımında gerileme

ABD'de yenilenebilir enerji yatırımları yılın ilk yarısında önceki altı aylık döneme göre %36 azaldı. Uzmanlar tedarik zincirindeki istihdamın geri dönmeyebileceğine dikkat çekiyor. (Handan Kazancı/İstanbul)

14- Fed faiz indirim beklentisinde belirsizlik

Capital Economics ve ING uzmanları, enflasyonist risklerin ve tarifelerin faiz indirimi beklentilerini etkilediğini belirtiyor. (Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

15- Tribünde 1 milyon barajını geçen Galatasaray, Avrupa devleri arasında

UEFA raporuna göre geçen sezonda tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla rekor kırıldı. Galatasaray, Avrupa dışı ligler arasında 1 milyon taraftar barajını geçen beş takımdan biri oldu. (Yunus Kaymaz/Londra)

16- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin "en"leri

Turnuva tarihinin en çok kupasını alan Real Madrid, en çok gol atan oyuncusu Cristiano Ronaldo. Turnuva rekorlarına ilişkin bilgiler ve geçen sezonun sonuçları aktarıldı. (Fatih Erel/İstanbul)

17- Gençlere ve deneyimli futbolculara lig bazlı fırsatlar

UEFA raporu, Belçika'nın 23 yaş altı oyunculara en çok süre veren lig olduğunu; Türkiye ve Yunanistan'ın ise 30 yaş ve üstü oyunculara en fazla süre veren ligler olarak öne çıktığını belirtiyor. (Yunus Kaymaz/Londra)

