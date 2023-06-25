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Türkiye, Tahıl Koridoru ile 44 Ülkede Taşımacılıkta Önemli Rol Oynuyor

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Türkiye, Tahıl Koridoru ile 44 Ülkede Taşımacılıkta Önemli Rol Oynuyor
Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan Tahıl Koridoru'nda önemli bir rol oynuyor. 44 ülkenin yer aldığı listede, 987 geminin 290'ı Türk bayraklı olup, 224 gemi ise ülkemizin farklı limanlarına geldi.

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan Tahıl Koridoru'nda önemli bir rol oynuyor. 44 ülkenin yer aldığı listede, 987 geminin 290'ı Türk bayraklı olup, 224 gemi ise ülkemizin farklı limanlarına geldi. Toplamda, 13 tahıl ve tahıl ürünün çeşitleri, arpa, buğday, mısır, soya, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, soya fasulyesi, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve bezelye bulunuyor. 1 Ağustos 2022-20 Haziran 2023 döneminde taşınan toplam tahıl miktarı 32 milyon ton oldu. Türkiye limanlarına gelen miktar 3 milyon 659 bin ton. En fazla yük 7 milyon 662 bin 808 ton ile Çin'e gitmiştir. En fazla yük giden ülkeler Çin, İspanya, Türkiye ve İtalya oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla kurulan ve devamı sağlanan Tahıl Koridoru ile 3 milyon 978 bin 853 ton tahılın Afrika kıtasına taşındığına dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye'nin sağladığı güvenceyle açılan Tahıl Koridoru birçok ülkeye yarar sağladı. Afrika ülkelerinin aldığı pay şu an yüzde 12 dolayında. Geçen 6 aylık dönemde bu rakam yüzde 6'ydı. Böylece Afrika ülkelerine giden tahıl miktarı iki katına çıkmış oldu.

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