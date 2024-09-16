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Türkiye Tech Visa Programı ile Yabancı Girişimcilere Fırsatlar Sunuluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türkiye Tech Visa programını tanıttı, yabancı girişimciler için yenilikçi fırsatlar sağlanacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 13:32
Türkiye Tech Visa Programı ile Yabancı Girişimcilere Fırsatlar Sunuluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Yeni Açıklamalar

Türkiye, uluslararası girişimciler için yeni bir kapı aralıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Türkiye Tech Visa" programının tanıtımında, yabancı yatırımcılar için hızlandırılmış çalışma izni süreçleri sunulacağını belirtti.

Hızlandırılmış Çalışma İzni Süreçleri

Işıkhan, konuşmasında "Yabancıların Türkiye'de start-up girişimi kurmaları için hızlandırılmış ve istisnai usule tabi çalışma izni süreçleri sunacağız" dedi. İlk başvurularda 3 yıla kadar çalışma izni vereceklerini ifade ederek, bürokratik süreçlerin kısaltılacağını vurguladı.

Teknoloji Alanındaki Hedefler

Bakan Işıkhan, programın, teknoloji alanında yetenekli yabancıları ülkeye kazandırmayı hedeflediğini ve bu durumun ülkenin inovasyon kapasitesini artıracağını belirtti. "Türkiye'de hızla gelişen bir start-up ekosistemi var ve bunu daha da güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kültürel Değerler ve İnsana Yakışır İş

Işıkhan, ülkenin iş gücü ihtiyaçlarını karşılarken yerli insan kaynağını korumanın da önemine vurgu yaparak, "Millet olarak çalışma hakkının ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz. Çalışmalarımız bu bilinçle devam ediyor" dedi.

Uluslararası İş Gücü Politikası

Bakan, uluslararası iş gücü politikalarının temelinin yerli istihdamı sağlamak olduğunu belirtirken, "Yerli iş gücümüzün yeterli olmadığı durumlarda uluslararası iş gücünün etkisinden faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı. Bunun yanında bilgi ve iletişim sektörünün önemini de gözler önüne serdi.

Gelecek İçin Adımlar

Işıkhan, "Uluslararası Yetenek Transferi Programı" sayesinde 2,544 yabancı yeteneği Türkiye'ye kazandırdıklarını duyurdu. Ayrıca, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Teşekkür ve Dilek

Bakan Işıkhan, programın hayata geçmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, Türkiye Tech Visa programının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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