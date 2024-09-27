Türkiye Tenis Federasyonu ve Türk Kızılay'dan Önemli İş Birliği

Türkiye Tenis Federasyonu ve Türk Kızılay'dan İş Birliği Protokolü

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay arasında, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi konularında bir protokol imzalandı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Cengiz Durmuş'tan Açıklamalar

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Türk Kızılay ile iş birliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Köklü bir kuruluşla birlikte hareket etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Amaç, gençlerimizin yardımlaşma duygusunu güçlendirmek ve topluma fayda sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.

İlk Yardım Eğitimine Önem Veriliyor

Durmuş, ilk yardım eğitimi konusunun önemine dikkat çekerek, “Her ilde ve ilçede antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve sporcularımız olacak. Bu sayede olağanüstü durumlarda da anında müdahale edebileceğiz.” şeklinde konuştu.

Türk Kızılay'ın Sağlık Vizyonu

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, kuruluşun sağlık alanında daha fazla etkin olmak istediğini belirterek, “Geçen yıl 700 binden fazla ilk yardım eğitimi verdik. Hedefimiz, bu hizmetleri artırmak ve sağlıklı yaşam için sporu desteklemektir.” dedi.

Protokolün Kapsamı

Imzalanan protokol ile federasyon üyeleri için kan ve kök hücre bağışı kampanyaları düzenlenecek ve sporcular ile antrenörler ilk yardım eğitimlerinde aktif rol alacak. Ayrıca, olağanüstü durumlarda Türk Kızılay ile koordineli çalışarak, afet durumlarına hazırlık yapılacak.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Türk Kızılay, kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi protokolü imzaladı. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 2), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), TTF Başkan Vekili Ayda Uluç (sağda) ve Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (solda) da katıldı.