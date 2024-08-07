Türkiye, UAD'de İsrail'in Soykırım Davasına Müdahil Olma Başvurusu Yaptı

Türkiye'nin Müdahillik Başvurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Hesap Vermesi Gerekiyor

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir, diğer ülke yönetimlerine örnek olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Stratejik Adımlar ve Hukukun Üstünlüğü

Yılmaz, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından açılan bu dava ile ilgili olarak müdahil olma amacıyla başvurduğunu belirtti. "Ülkemizin hazırladığı kapsamlı dosya, hukukun üstünlüğü ve İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir." dedi.

Sonuç Odaklı Yaklaşım

Bunun yanı sıra, Yılmaz, "7 Ekim'den bu yana 40 bin masum Filistinliyi katleden soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin hak ettikleri cezaları alana kadar bu davanın takipçisi olacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, "1967 sınırları içerisinde, bağımsız bir Filistin devleti oluşana ve mazlum Filistin halkı özgür olana dek bu desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.