Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye, UAD'de İsrail'in Soykırım Davasına Müdahil Olma Başvurusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin İsrail aleyhindeki soykırım davasının önemine dikkati çekti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:14
Türkiye, UAD'de İsrail'in Soykırım Davasına Müdahil Olma Başvurusu Yaptı

Türkiye'nin Müdahillik Başvurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Hesap Vermesi Gerekiyor

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir, diğer ülke yönetimlerine örnek olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Stratejik Adımlar ve Hukukun Üstünlüğü

Yılmaz, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından açılan bu dava ile ilgili olarak müdahil olma amacıyla başvurduğunu belirtti. "Ülkemizin hazırladığı kapsamlı dosya, hukukun üstünlüğü ve İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir." dedi.

Sonuç Odaklı Yaklaşım

Bunun yanı sıra, Yılmaz, "7 Ekim'den bu yana 40 bin masum Filistinliyi katleden soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin hak ettikleri cezaları alana kadar bu davanın takipçisi olacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, "1967 sınırları içerisinde, bağımsız bir Filistin devleti oluşana ve mazlum Filistin halkı özgür olana dek bu desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak