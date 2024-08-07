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Türkiye, UAD'deki İsrail Soykırım Davasına Müdahil Oluyor

Türkiye, İsrail'in soykırım suçlarıyla yargılandığı davaya müdahillik başvurusu yaptı. Akif Çağatay Kılıç, hukuki yolları sonuna kadar kullanacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:53
Türkiye, UAD'deki İsrail Soykırım Davasına Müdahil Oluyor

Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Başvurusu

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunda bulundu. Bu önemli adım, Akif Çağatay Kılıç tarafından değerlendirildi.

Akif Çağatay Kılıç'ın Açıklamaları

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Tarihi utancın sona ermesi ve İsrail hükümetinin işlediği savaş suçları sebebiyle mahkum edilmesi için bütün hukuki yolları sonuna kadar kullanacağız." ifadelerini kullandı.

İnsani Vicdan ve Uluslararası Destek

Kılıç, ayrıca Türkiye'nin başvurusunun insanı bir vicdan meselesi olduğunu ifade ederek, "İsrail hükümetinin dünyanın gözleri önünde işlediği amansız soykırım sebebiyle gerçekleştirdiğimiz bu adım, uluslararası desteğin artması açısından da önemli bir merhale teşkil etmektedir." dedi.

Sonuç olarak, Türkiye, uluslararası adalet arayışını sürdürme kararlılığını ortaya koyarak, hukuki mücadelesine devam ediyor.

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