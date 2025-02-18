Türkiye-Ukrayna Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolara Ulaşacak

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı TOBB'da Gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ticaret hacminin geçen yıl 6,2 milyar dolar olarak kapandığını belirterek, "Serbest Ticaret Anlaşması ile beraber Türkiye ve Ukrayna karşılıklı ticaretinin çok kısa sürede 10 milyar dolarlık hacme ulaşacağına inanıyoruz," dedi.

Toplantı, Bakan Bolat’ın yanı sıra Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB Kabul Salonu’nda gerçekleştirildi.

Savaş Şartlarına Rağmen İlişkiler Gelişiyor

Bolat, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna ile yoğun temasların işbirliğini daha ileriye taşımak için önemli olduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün arttığını belirten Bolat, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına her platformda destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

2022 yılında imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması ile Türkiye’nin Ukrayna’yı dünyaya bağladığını belirten Bolat, "Savaşın getirdiği şartlardan ekonomik ilişkilerimizin en az zararı görmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Yatırım İlişkileri Güçleniyor

Karşılıklı yatırımların önemine değinen Bolat, Türkiye’nin Ukrayna'da yaklaşık 3,5 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu, Ukrayna'nın da Türkiye'de yaklaşık 16 milyon dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı. Müteahhitlik sektörünün de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin temelini oluşturduğunun altını çizen Bakan Bolat, Türk firmalarının dünya çapında 540 milyar dolarlık 12 bin 450 projeyi başarıyla tamamladığını aktardı.

Türk müteahhitlerinin, Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkenin inşasında öncü rol üstlendiğini belirten Bolat, sektörün 10 milyar dolarlık 329 projeye imza attığını ifade etti. "Şirketlerimizin tecrübeleriyle savaş sonrası dönemde Ukrayna'nın yeniden imarı için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz," dedi.

Yeniden İnşa Görev Gücü Kuruldu

Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü'nün geçen yıl İstanbul'da kurulduğunu hatırlatan Bolat, görev gücünün ilk toplantısının bu yılın mart ayında Kiev'de gerçekleştirileceğini ifade etti. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından Ukrayna'nın yeniden inşası için oluşturulan yaklaşık 50 milyar avroluk fonda Türkiye'nin yer alması için AB nezdinde girişimlerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.