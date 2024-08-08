Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na Müdahillik Bildiriminde Bulundu

Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 00:24
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na Müdahillik Bildiriminde Bulundu

UAD: Türkiye'nin Müdahillik Bildirimi

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Türkiye'nin, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı başlattığı davaya müdahillik bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

Resmi Açıklamalar ve Hukuki Zemin

UAD tarafından yapılan resmi açıklamada, Güney Afrika'nın 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e karşı açtığı davaya Türkiye'nin müdahillik bildiriminde bulunduğu kaydedildi. Türkiye'nin, UAD Divan Statüsü'nün 63. maddesi gereğince, "davaya taraf olan Devletler dışındaki Devletlerin taraf olduğu bir sözleşmenin yorumlanması durumunda, bu Devletlerin her biri davaya müdahil olma hakkına sahiptir" hükmüne dayanarak bu bildirimi yaptığı ifade edildi.

Türkiye'nin Yorumları ve Talepleri

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Soykırım Sözleşmesi'nde yer alan I, II, III, IV, V ve VI. maddelerin doğru bir şekilde yorumlanması için beyanlar sunduğu belirtildi. Türkiye, "Statü'nün 62. Maddesi uyarınca müdahil olma izni talebinde bulunma hakkını saklı tutar" ifadesini de kullandı.

Türkiye Heyeti UAD'ye Başvurdu

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyon Üyesi Cahit Özkan'dan oluşan heyet, bugün UAD yazmanlığına Türk hükümetinin müdahillik bildirimini iletti.

Dünya Genelinde Müdahillik Bildirimleri

Bu gelişmeyle Türkiye, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından UAD'deki Güney Afrika ile İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan yedinci ülke olmuştur.

İLGİLİ HABERLER

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak