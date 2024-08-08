Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na Müdahillik Bildiriminde Bulundu

UAD: Türkiye'nin Müdahillik Bildirimi

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Türkiye'nin, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı başlattığı davaya müdahillik bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

Resmi Açıklamalar ve Hukuki Zemin

UAD tarafından yapılan resmi açıklamada, Güney Afrika'nın 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e karşı açtığı davaya Türkiye'nin müdahillik bildiriminde bulunduğu kaydedildi. Türkiye'nin, UAD Divan Statüsü'nün 63. maddesi gereğince, "davaya taraf olan Devletler dışındaki Devletlerin taraf olduğu bir sözleşmenin yorumlanması durumunda, bu Devletlerin her biri davaya müdahil olma hakkına sahiptir" hükmüne dayanarak bu bildirimi yaptığı ifade edildi.

Türkiye'nin Yorumları ve Talepleri

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Soykırım Sözleşmesi'nde yer alan I, II, III, IV, V ve VI. maddelerin doğru bir şekilde yorumlanması için beyanlar sunduğu belirtildi. Türkiye, "Statü'nün 62. Maddesi uyarınca müdahil olma izni talebinde bulunma hakkını saklı tutar" ifadesini de kullandı.

Türkiye Heyeti UAD'ye Başvurdu

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyon Üyesi Cahit Özkan'dan oluşan heyet, bugün UAD yazmanlığına Türk hükümetinin müdahillik bildirimini iletti.

Dünya Genelinde Müdahillik Bildirimleri

Bu gelişmeyle Türkiye, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından UAD'deki Güney Afrika ile İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan yedinci ülke olmuştur.