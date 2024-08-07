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Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e Karşı Soykırım Davasında Müdahil Oluyor

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahillik talebini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:40
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e Karşı Soykırım Davasında Müdahil Oluyor

Türkiye'nin Soykırım Davasındaki Müdahillik Talebi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine başlatılan soykırım davasına müdahillik talebi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, hazırlanan dosyada, İsrail'in Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair tüm delillerin sunulduğunu vurguladı.

Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekti

Bakan Tunç, sosyo medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı durduğunu ifade etti. Ortaklaşa hazırlanan müdahillik beyanıyla, bu somut adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atıldığını belirtti. Tunç'un Açıklamaları

Tunç, İsrail tarafından 7 Ekim'den bu yana 40 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 90 binden fazla kişinin yaralandığını hatırlatarak, 'Barbar İsrailli yetkililer, uluslararası hukuk önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız.' dedi.

Filistinlilere Destek Sözleri

Son olarak, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini belirten Tunç, 'Bağımsız Filistin devletinin varlığı kabul edilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.' şeklinde konuştu.

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