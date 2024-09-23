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Türkiye-Uluslararası Hava Seyahatinde Aksama: Beyrut Seferleri İptal Edildi

THY ve Pegasus, Beyrut seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Hava ulaşımında olumsuz etkiler görüldü.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:37
Türkiye-Uluslararası Hava Seyahatinde Aksama: Beyrut Seferleri İptal Edildi

Türkiye'nin Önemli Hava Taşıyıcılarından İptal Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, yarın düzenlenecek olan İstanbul-Beyrut uçuşlarını iptal etti. Bu durum, bölgede yaşanan gerginlikler ve hava trafiğinde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle gerçekleşti.

İptalin Nedeni: Güvenlik Endişeleri

Edinilen bilgilere göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, hava ulaşımında ciddi sorunlara yol açmış durumda. THY'nın "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut uçuşunun yanı sıra, Pegasus Hava Yolları’nın "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi de etkilenmiştir. Havayolu şirketleri, yolcu güvenliği ve seyahat emniyetini ön planda tutarak bu kararı almıştır. Yolcuların alternatif seyahat düzenlemeleri yapmaları önerilmektedir.

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