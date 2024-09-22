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Türkiye, Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nde Öne Çıkıyor

Sağlık Bakanı, Türkiye'nin organ nakli alanındaki başarılarını ve İstanbul'un uluslararası önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 21:12
Türkiye, Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nde Öne Çıkıyor

Sağlık Bakanı, Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nde Türkiye'nin organ nakli konusundaki başarılı istatistiklerini paylaştı. Memişoğlu, "Türkiye, 76 böbrek, 52 karaciğer, 15 kalp ve 2 akciğer nakil merkeziyle; 2020 yılında 5 binin üzerinde organ nakli gerçekleştirmiştir. Bu nakillerin bir yıllık yaşam süreleri ise yüzde 95 seviyesindedir. Türkiye, organ nakli uygulamalarında dünyada en iyi beş ülke arasında yer alıyor," dedi.

İstanbul'u Dünya Başkenti Olarak Tanımladı

Memişoğlu, İstanbul'un dünya genelindeki bilim insanları için önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Ayrıca, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde ilk kez akraba bağı ile böbrek nakli yapan Prof. Dr. Mehmet Haberal'a duyduğu minneti ifade etti. Memişoğlu, "Prof. Dr. Haberal, 1979 yılında organ nakli alanında yasayı hazırlayarak önemli bir adım atmıştır," diye ekledi.

İstanbul'un Sağlık ve Bilim Üzerindeki Rolü

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un sadece kültürel bir şehir değil, aynı zamanda eğitim ve bilim merkezi olduğunu belirtti. Gül, "Dünyanın dört bir yanından insanlar İstanbul'a şifa bulmaya geliyor," dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un bilim merkezleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. "Dünya Organ Nakli Derneği'nin kongresinin İstanbul'da gerçekleştirilmesi büyük bir öneme sahiptir. Prof. Dr. Mehmet Haberal'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum," diyerek Anadolu insanı adına duyulan gururu dile getirdi. Kongrede ayrıca, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Medawar Ödülü'nü alan ilk Türk bilim insanı olarak onurlandırılacak.

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