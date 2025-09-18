Türkiye, UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi Üyeliklerine Seçildi (2026-2029)

Türkiye, 28. Dünya Posta Kongresi'nde yapılan seçimle 2026-2029 dönemi UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi üyeliklerine seçildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:15
Türkiye, UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi Üyeliklerine Seçildi (2026-2029)

Türkiye, UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi Üyeliklerine Seçildi (2026-2029)

28. Dünya Posta Kongresi'nde yapılan seçimde Türkiye iki önemli konsey üyeliğine seçildi

Türkiye, UPU'nun 28. Dünya Posta Kongresi marjında gerçekleştirilen seçimlerde 2026-2029 dönemi UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi üyeliklerine seçildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, seçimlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirildiği ve Türkiye'nin söz konusu konsey üyeliklerine seçildiği duyuruldu.

“Ülkemizin, Birleşmiş Milletlerin köklü ihtisas kuruluşlarından UPU'nun İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi üyeliklerine seçilmesi, Türkiye’nin uluslararası posta hizmetleri sektöründeki önemli konumu ve UPU çalışmalarına etkin katkılarının somut bir göstergesidir.”

Bu seçim, Türkiye'nin uluslararası posta hizmetleri alanındaki konumunu pekiştiriyor ve UPU çalışmaları kapsamında ülkenin etkin rolünü sürdüreceğine işaret ediyor.

