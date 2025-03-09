Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den Ortak Bildiri: Güvenlik ve İstikrar Vurgusu

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den Ortak Bildiri

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den diplomatlar, military ve istihbari üst düzey temsilcilerin bir araya geldiği toplantının ardından ortak bir bildiri yayımlandı. Bu bildiride, Suriye'nin güvenliği ve istikrarının, bölgedeki diğer ülkeler için de hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Toplantıda, terörle mücadele, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadele, sınır güvenliği ile bölgedeki diğer ortak zorluklar üzerinde duruldu. Ortak bildiride, Suriye halkının, ülkenin güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü koruyan temeller üzerinde vatanlarını yeniden inşa etme çabalarına destek verildi.

Suriye'nin Egemenliği ve Tüm Girişimlerin Kınanması

Bildiride, Suriye'nin güvenliği ve barışını hedef alan tüm girişimler kınandı. Hükümete, kamu düzenini güçlendirmek ve istikrarı sağlamak amacıyla aldığı önlemlerde destek mesajı verildi.

İsrail’in Saldırganlığına Tepki

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ve iç işlerine müdahaleleri de kınanarak, bu durumun uluslararası hukukun ihlali olduğu ve Suriye'nin egemenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Katılımcılar, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, bu ihlallere karşı önlem almaya çağırdı.

Toplantıya Katılan Yetkililer

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın gibi üst düzey yetkililer yer aldı. Bu etkinlikte, Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uyulması talep edildi.

(Sürecek)