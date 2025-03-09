Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye Ortak Güvenlik Toplantısı Amman'da Başladı

Amman'da düzenlenen toplantı, Türkiye ve komşu ülkelerin güvenlik işbirliği fırsatlarını tartışmak üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:46
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye Ortak Güvenlik Toplantısı Amman'da Başladı

Amman'da Dört Ülke ile Ortak Güvenlik Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen önemli bir toplantı için Amman'a gitti.

Güvenlik ve İşbirliği Konuları Masada

Toplantıda, güvenlik tehditleri, terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele gibi başlıklar ele alınacak. Ayrıca, bölgesel gelişmelerin de değerlendirileceği bu forumda ihtiyaç duyulan işbirliği imkanları araştırılacak.

Akşam saatlerinde, Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri bakanlarının ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Toplantının amacı, sınırlarındaki güvenlik tehditleri karşısında bölge ülkeleri ile yakın işbirliğini sağlamak.

Geçmiş Toplantılar ve Amaç

Bakan Fidan, Bakan Güler ve Başkan Kalın, daha önce 15 Ocak’ta Suriyeli, 6 Ocak’ta Ürdünlü mevkidaşlarıyla Ankara’da ve 14 Mart 2024'te Iraklı yetkililerle Bağdat'ta benzer formatta toplantılara katılmıştı.

Söz konusu toplantılarla, işbirliği konularının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sorunlara çözüm arayışı hedeflenmektedir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıya katıldı.

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