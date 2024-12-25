Türkiye Uzay Ajansı'nın Şirketleşme İmkanı Resmileşti

Türkiye Uzay Ajansı'nın Yeni Dönemi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler ve uzay platformları gibi ürünlerin geliştirilmesi amacıyla uluslararası alanda şirketleşme imkanı buldu. Bu gelişme, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi hale getirildi.

Yeni Faaliyet Alanları

Kararnamede belirtilen üzere, TUA, uzay ve havacılık ile ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak için yurt içinde ve dışında tesisler, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) merkezleri veya test merkezleri kurma yetkisine sahip olacak.

Uluslararası İşbirlikleri

Ayrıca, Türkiye Uzay Ajansı'nın ulusal veya uluslararası projelerde işbirlikleri kurma imkanları da genişletildi. Bu kapsamda, uzay teknolojileri ve sistemleri alanında Cumhurbaşkanı onayı ile yurt içi ve dışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurması, mevcut şirketlere ortaklık kurması ve şirket satın alması mümkün hale geldi.

Bu yeni adımlar, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.