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Türkiye Uzay Araştırmalarıyla İlgili Hedeflerini Büyütüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanındaki hedeflerini ve TÜBİTAK etkinliklerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 03:40
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 03:40
Türkiye Uzay Araştırmalarıyla İlgili Hedeflerini Büyütüyor

Türkiye Uzay ve Teknoloji Hedeflerini Büyütüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Türkiye'nin yenilikçi teknolojilerin üretim, AR-GE ve inovasyon üssü haline gelme hedefine vurgu yaptı.

Uzay Bilimlerine İlgi Artıyor

Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın başarısıyla birlikte uzay bilimine olan ilginin arttığını belirtti. "2024, Türkiye için adeta bir uzay yılı olacak. Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde yaklaşık 15 bin başvuru alarak rekor kırdık," şeklinde konuştu.

Yerli Yeteneklere Yatırım

Bakan Kacır, uzay alanındaki projelere hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti. "Uzay gözlemleri için gençlerimize eğitimler sunarak onların merakını artırmayı hedefliyoruz," dedi.

Uzay Yarışında Türkiye'nin Yeri

Kacır, "Yeniden 'Yarışta biz de varız' diyoruz. Milletimizle birlikte bu heyecanı yükseltmeye devam edeceğiz," diyerek Türkiye'nin uzay yarışındaki konumunu güçlendirme sözü verdi.

Gelecek Projeler

Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki çalışmalarının çevresel sorunlara çözüm bulmayı amaçladığını belirtti. "Yüksek teknoloji insanlık yararına geliştirilmelidir," diyerek gelecekteki projelerin de bu yönde şekilleneceğini ifade etti.

TÜBİTAK'ın Rolü

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da gökyüzü gözlem etkinliklerinin toplumda gök bilim farkındalığı oluşturduğunu söyledi. Mandal, gençlerin bu alandaki projelere katılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Sonuç olarak, Türkiye, uzay ve teknoloji alanında iddialı projelerle adını duyurmayı hedefliyor ve bu yöndeki yatırımlarını artırmaya devam edecek.

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