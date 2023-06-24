Türkiye ve ABD Stratejik Mekanizması Toplantısı Sonrası Ortak Açıklama Yayımlandı

Türkiye ve ABD arasındaki Stratejik Mekanizma toplantısı sonrasında yayımlanan ortak açıklamada, iki ülkenin NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü işbirliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledikleri belirtildi. Ayrıca, Türkiye-ABD savunma ve güvenlik işbirliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine varıldığı ve DEAŞ ve PKK dahil, terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadeleye yönelik sarsılmaz taahhütlerini yineledikleri ifade edildi.