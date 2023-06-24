Türkiye ve ABD Stratejik Mekanizması Toplantısı Sonrası Ortak Açıklama Yayımlandı
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Türkiye ve ABD arasındaki Stratejik Mekanizma toplantısı sonrasında yayımlanan ortak açıklamada, iki ülkenin NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü işbirliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledikleri belirtildi. Ayrıca, Türkiye-ABD savunma ve güvenlik işbirliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine varıldığı ve DEAŞ ve PKK dahil, terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadeleye yönelik sarsılmaz taahhütlerini yineledikleri ifade edildi.
Türkiye ve ABD Stratejik Mekanizması Toplantısı Sonrası Ortak Açıklama Yayımlandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland başkanlığında Washington'da gerçekleştirilen toplantıda Türkiye ve ABD'nin Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları yetkililerini içeren kurumlar arası heyetler yer aldı. Toplantı sonrasında yayımlanan ortak açıklamada, Türkiye ve ABD'nin NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü işbirliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledikleri belirtildi.
Tags: Türkiye, ABD, Stratejik Mekanizma, NATO, savunma, güvenlik, DEAŞ, PKK, terörizm, enerji, işbirliği
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