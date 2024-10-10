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Türkiye ve Arnavutluk'tan İletişim İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Arnavutluk, medya ve iletişim alanında işbirliği yapıyor; mutabakat zaptı imzalandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:01
Türkiye ve Arnavutluk'tan İletişim İşbirliği Anlaşması

Türkiye ile Arnavutluk Arasında İletişim İşbirliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Arnavutluk arasında iletişim ve medya alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı hedefleyen bir mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Mutabakat Zaptı İmzalandı

Altun, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'nın katılımlarıyla, Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Sayın Alteo Hysi ile mutabakat zaptını imzaladık" dedi.

İşbirliğinin Avantajları

Bu anlaşmanın, iki ülke arasında iletişim ve medya alanında bilgi ve deneyim alışverişini artıracağına vurgu yapan Altun, "Bu mutabakat zaptının her iki ülkeye de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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