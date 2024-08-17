Türkiye ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Anlaşmalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Uluslararası Anlaşmalar Resmi Gazete'de Yer Aldı

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile ilgili önemli anlaşma değişiklikleri, Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki mektuplarla birlikte onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tehlikeli Malların Taşımacılığına İlişkin Değişiklikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Ekli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmanın Eklerinde Yapılan 2023 Yılına Ait Değişikliklerin" onaylanmasına dair kararını açıkladı ve bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Ayrıca, "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020) Finansman Anlaşmasının Tadiline İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Teati Edilen Ekli Mektupların" onayı da resmi belgelerde yer aldı.

Bu mektuplar, Türkiye, Romanya ve Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilen 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği Programı "Karadeniz Havzası" Finansman Antlaşması'nın güncellemelerini içermektedir.