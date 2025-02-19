Türkiye ve Azerbaycan Arasında Medya İşbirliği Güçleniyor

Türkiye ve Azerbaycan medya yöneticileri, stratejik iş birliğini güçlendirmek için Bakü'de toplandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:52
Türkiye ve Azerbaycan Arasında Medya İşbirliği Güçleniyor

Türkiye ve Azerbaycan Medya Yöneticileri Bakü’de Buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin güçlendirileceğini vurguladı. Altun, Bakü'de düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın 5. yılı dolayısıyla önemli mesajlar verdi.

Ortak Medya Platformu ve Komiteler

Toplantıya Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Zahit Oruç, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov ve diğer medya yöneticileri katıldı. Toplantıda, Fahrettin Altun'un mesajını okuyan Cihangir İşbilir, Ortak Medya Platformunun iki ülkenin iletişim ve medya alanındaki işbirliğinin yol haritası olduğunu belirtti.

Altun, "Son yıllardaki toplantılarda kamu diplomasisi, uluslararası medya, stratejik iletişim, eğitim, mevzuat ve dijitalleşme konularında kararlar alındı. Komitelerimizin kısa sürede oluşturulmasıyla, projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

Birliktelik ve Dayanışma Vurgusu

Büyükelçi Akgün, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliğinin küresel düzeydeki değişimlerin yanında büyük önem taşıdığını, Türk dünyasının bu belirsizlik ortamında birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, "Haklı davayı güçlü şekilde savunabilmeliyiz. Karabağ Savaşı'nda medya dayanışması olmasaydı, dünyaya kendimizi böyle anlatamazdık" şeklinde görüş bildirdi.

Enformasyon Cephesinde İşbirliği

Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Oruç, Türk medyasının 2. Karabağ Savaşı'ndaki katkılarına dikkat çekerek, "Enformasyon cephesindeki düşmanlarımızı ancak birlikte yenebiliriz" dedi. İsmayılov ise, yakın zamanlarda Azerbaycanlı gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği Anadolu Ajansı'nın savaş muhabirliği eğitimine değindi.

Toplantı, Türkiye ve Azerbaycan arasında medya işbirliğini güçlendirecek adımları içermesi bakımından oldukça önemli bir platform oluşturdu.

Azerbaycan'un başkenti Bakü'deki Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti...

Azerbaycan'un başkenti Bakü'deki Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bakü İletişim Müşavirliği ile Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı tarafından "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın 5. yılı dolayısıyla yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Azerbaycan'un başkenti Bakü'deki Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti...

Azerbaycan'un başkenti Bakü'deki Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bakü İletişim Müşavirliği ile Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı tarafından "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın 5. yılı dolayısıyla yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

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