Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki Kardeşlik İlişkileri Güçleniyor

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Azerbaycan ile Kardeşlik Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ve Azerbaycan'ın daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti. Fidan, iki ülkenin iyi günde kötü günde birbirine destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Şuşa Ziyareti

Fidan, en son 5 Temmuz'da Azerbaycan’ın Şuşa kentinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde Bayramov ile buluştuklarını hatırlatarak, kendisine sağladığı nazik ev sahipliği için teşekkür etti.

Ortak Tarih ve Kardeşlik İlişkileri

Bakan Fidan, iki ülkenin ortak tarih, kültür, dil ve kimlik temelleri üzerinde kurulu benzeri olmayan kardeşlik ilişkilerine sahip olduğuna dikkat çekerek, "Her iki ülke daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir" dedi. Ayrıca, Karabağ'daki işgal döneminde Türkiye'nin Azerbaycan yanındaki sarsılmaz duruşunun süreceğini vurguladı.

Ekonomik İşbirliği ve Barış Süreci

Fidan, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in imzaladığı Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin müttefiklik seviyesine yükseldiğini belirterek, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Ayrıca, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar sağlanması konusunda karşılıklı temennilerin tekrarlandığını ifade etti.

Bölgesel ve Küresel Sorunlar

Görüşmede, bölgesel bağlantısallık ve lojistik yollar üzerine de fikir alışverişinde bulunulduğunu aktaran Fidan, ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da ele alarak, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir" dedi.

Fidan, Bayramov'a teşekkür ederek, en kısa zamanda Azerbaycan'ı tekrar ziyaret edeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.