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Türkiye ve Azerbaycan'dan Kültürel İş Birliği: 4. Kültür Karma Komisyon Toplantısı

Türkiye ve Azerbaycan, Bakü'de 4. Kültür Karma Komisyon Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:44
Türkiye ve Azerbaycan'dan Kültürel İş Birliği: 4. Kültür Karma Komisyon Toplantısı

Türkiye ve Azerbaycan'dan Kültürel İş Birliği

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu başkanlığında, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "4. Kültür Karma Komisyon Toplantısı" düzenlendi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile kültürel ve sanatsal iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendiği belirtildi. Toplantıda, Bakan Yardımcısı Mumcu'nun liderliğinde, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız kültür ve sanat birimlerinin üst düzey yöneticileri ile Bakü Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, TİKA Koordinatörlüğü ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, kültür-sanat alanında yeni iş birlikleri geliştirme kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. Kültür ve sanat alanında ortak projelerle, iki ülke arasındaki köklü dostluğu daha da ileriye taşıyacağız."

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