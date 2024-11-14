Türkiye ve Azerbaycan'dan Tarımda Güçlü İşbirliği Mesajı

Azerbaycan ile Türkiye Arasındaki Tarım İşbirliği

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Türkiye ile tarım alanında yürütülen ortak çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Memmedov, "Türkiye ile tarım sigortası, hayvancılık, hayvan aşısı, toprakların verimli kullanımı ve suyun yönetilmesi konularında sıkı işbirliği yapıyoruz," şeklinde konuştu.

COP29 Konferansı'nda Tarım Vurgusu

Memmedov, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yaptığı açıklamalarda, bu etkinliğin dünya ülkeleri için önemine dikkat çekti. Konferansın Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olduğunu belirten Memmedov, iklim değişikliklerinin tarım üzerindeki etkilerini vurguladı. "Tarım sektörünün iklim değişikliklerine etkisi yüzde 20'den fazla olmamasına rağmen, bu sektördeki değişiklikler iklim değişikliği tarafından en çok etkilenmektedir," dedi.

Azerbaycan'ın son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı kuraklık ve orantısız yağışlar gibi sorunları da dile getiren Memmedov, "Nehirlerdeki su seviyelerinin azalması da bu bağlamda önemli bir sorun," ifadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Su Günü

19 Kasım'da COP29'daki 'Gıda, Tarım ve Su' gününde 'Bakü Uyum İklim Girişimi''ni paylaşacaklarını belirten Memmedov, bu girişimin tarım sektöründeki öneriler için bir toplayıcı rol oynamasını umduğunu söyledi.

Türkiye ile Sürdürülen İşbirliği

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarım ilişkilerine de değinen Memmedov, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile sürekli irtibat halinde olduklarını, İbrahim Yumaklı ile işbirliklerinin devam ettiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.