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Türkiye ve Azerbaycan'dan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Azerbaycan, turizm işbirliğini güçlendirmek için önemli bir anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:41
Türkiye ve Azerbaycan'dan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Azerbaycan'dan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye ile Azerbaycan arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) için Bakü’de bulunurken Azerbaycan Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy'dan Açıklamalar

Ersoy, COP29'un başarılı bir şekilde organize edilmesinin dünya çapında yankı uyandırdığını belirterek Azerbaycan'ı bu başarıdan ötürü kutladı. Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turizm ilişkilerinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve bu bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ersoy, "Turizm deneyimimizi kardeş Azerbaycan'la paylaşmaya hazırız." ifadesinde bulundu.

Nağıyev'den Tepkiler

Fuad Nağıyev, Türkiye'nin COP29'a sağladığı üst düzey ve yoğun katılımın kendileri tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Bakü'ye geldiği için Ersoy'a teşekkür eden Nağıyev, "İlişkilerimizi daha da ilerletmeye hazırız. Türkiye'nin turizm tecrübesinden faydalanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Anlaşma İmza Töreni

Görüşme sonunda Ersoy ve Nağıyev, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasını imzaladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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