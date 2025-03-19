Türkiye ve Azerbaycan Kardeşliği Uzayda Büyüyor

Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği, uzay araştırmaları ile yeni bir boyut kazanıyor. Azerbaycan Uzay Ajansı ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi arasında imzalanan 'Startech' işbirliği çerçevesinde, 26 kişilik bir Azerbaycan heyeti Türkiye'yi ziyaret ederek önemli eğitimler aldı.

AA muhabirinin bildirdiğine göre, her alanda ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen iki ülke, uzay ve havacılık sektörlerinde de ortak projelerini hayata geçiriyor. 2022'de TEKNOFEST Bakü ile başlayan işbirlikleri, 2023'te Bakü'deki 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin 2026 için ev sahibi olacağının açıklanmasıyla pekişti.

Azerbaycan'ın altı üniversitesinden seçilen gençler, Bursa, Ankara ve İstanbul'daki savunma ve teknoloji şirketlerini ziyaret etme fırsatı buldu. 14 Mart'tan bu yana devam eden programda, astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile tanışarak iki günlük eğitim aldı.

Azercosmos'tan Önemli Açıklamalar

Azercosmos Bilim ve Yükseköğretim Müdürü Doç. Dr. Elza Samedli, projenin amacını, Türkiye'nin teknoloji alanındaki lider kurumlarını incelemek olarak belirtti. Türk kurumlarıyla uzun süreli staj programları yapmak adına görüşmelerin sürdüğünü aktaran Samedli, bu işbirliğinin, iki ülke arasında kalıcı bağlantılar kurabilmek için bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Samedli, Karabağ Savaşı sırasında hissettikleri kardeşliği, ekipteki şehit ailelerinin duygu dolu ifadeleriyle daha da pekiştiklerini dile getirdi. 'Bir ülkenin gücü savunma sanayisinden geçiyor. Biz hiçbir zaman Türkiye ile Azerbaycan'ı ayırmadık' diyerek ayrıca vurguladı.

Azerbaycan ve Türkiye’nin Kardeşlik İlişkileri Güçleniyor

Azercosmos Kosmik Akademi Müdürü İmran Muhtarov, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendiğini belirterek, öğrencilerin Türk savunma, uzay ve teknoloji alanında deneyim kazanma şansını bulduğunu aktardı. Ayrıca, BU programın milli kozmik ekosistemin kurulmasına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ise Azerbaycan’ın Türkiye’ye sık sık eğitim için geleceğini açıkladı. Bu eğitimlerin diğer Türk Cumhuriyetleri ile de genişletileceğini umduklarını belirterek, 'İnşallah diğer ülkeler de bu projeye dahil olacak' dedi.