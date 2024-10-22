Türkiye ve BAE Askeri İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Askeri İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında önemli bir gelişme yaşandı. İki ülke, Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.

Görüşmeler SAHA EXPO'da Yapıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO 2024 etkinliği kapsamında BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mubarek Fadıl el-Mezrui ile bir araya geldi. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen bu görüşme, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmanın Önemi

İmzalanan anlaşma, Türkiye ve BAE arasındaki askeri iş birliğini derinleştirerek, savunma alanında ortak projelerin geliştirilmesine zemin oluşturacak.