DOLAR
34,23 0,07%
EURO
37,03 0,02%
ALTIN
3.014,75 -0,69%
BITCOIN
2.309.921,28 0,32%

Türkiye ve BAE Askeri İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, askeri iş birliği konusunda önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:19
Türkiye ve BAE Askeri İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Askeri İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında önemli bir gelişme yaşandı. İki ülke, Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.

Görüşmeler SAHA EXPO'da Yapıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO 2024 etkinliği kapsamında BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mubarek Fadıl el-Mezrui ile bir araya geldi. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen bu görüşme, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmanın Önemi

İmzalanan anlaşma, Türkiye ve BAE arasındaki askeri iş birliğini derinleştirerek, savunma alanında ortak projelerin geliştirilmesine zemin oluşturacak.

İLGİLİ HABERLER

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AP'de İsrail’in Gazze ve Lübnan'daki Eylemleri Tartışıldı
2
Zeytinburnu'nda 12 Katlı Binada Yangın Çıktı
3
Mısır'da Tarihi Doğa Olayı: Firavun 2. Ramses Heykeline Güneş Işığı Vurdu
4
Milli Savunma Bakanı Güler ve KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun Görüşmesi
5
İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı
6
Bakan Güler, Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi
7
Yargı Reformu İçin Yeni Düzenlemeler TBMM'de Görüşüldü

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak