Türkiye ve Çekya Liderleri Görüşmesinde İlişkiler ve AB Üyelik Süreci Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye ve Çekya arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin ele alındığı bildirildi.