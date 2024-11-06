Türkiye ve Cezayir Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

Karşılıklı İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ve Cezayir arasındaki güçlü ve köklü ilişkileri vurgulayarak, iki ülkenin işbirliğini artırma konusundaki kararlılığını ifade etti. Göktaş, "Bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sunmak için işbirliğimizi genişletme azmimizi sürdüreceğiz," dedi.

Bağımsızlık Mücadelesine Saygı

Cezayir'in Ankara Büyükelçiliği'nin düzenlediği Milli Gün etkinliğinde konuşan Göktaş, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin dünya tarafından saygıyla karşılanan bir direnç örneği olduğunu belirtti ve 70. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı. Göktaş, bu mücadelelerin ilham verici bir miras bıraktığını ifade etti.

Stratejik Ortaklık ve Yatırımlar

Bakan Göktaş, Türkiye'nin Cezayir ile olan işbirliklerinin, ticaret, eğitim, kültür ve savunma sanayi gibi birçok alanda geliştiğini dile getirerek, Türk yatırımlarının Cezayir'de 6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısıyla bu ortaklığın güçlendirileceğine dikkat çekti.

Karşılıklı Destek ve Dayanışma

Cezayir'in özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine duyulan saygının yanı sıra, Göktaş, Türkiye ve Cezayir'in uluslararası platformlarda ortak sorunlara çözüm bulma yönünde birlikte hareket ettiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki trajik duruma dikkat çekerek, Cezayir'in insan hakları savunuculuğunu vurguladı.

Cezayir'deki Türk Yatırımları ve Gelecek Hedefleri

Büyükelçi Amar Belani, Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin 2023 itibarıyla 5,3 milyar doları aştığını ve hedefin 10 milyar dolara ulaşmak olduğunu belirtti. Ayrıca, İstanbul'da bir Cezayir Kültür Merkezi açılarak iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi planlanıyor.

Cezayir'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Milli Gün vesilesiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani (sağ), Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cezayir'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Milli Gün vesilesiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani (sağ), Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.