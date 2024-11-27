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Türkiye ve Çin Arasında Stratejik Yatırım İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye Yatırım Ofisi, Çin'in Congguansun Bilişim Vadisi ile stratejik işbirliği anlaşması imzalayarak teknoloji ve yatırım alanında önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:00
Türkiye ve Çin Arasında Stratejik Yatırım İşbirliği Anlaşması İmzalandı

İki Ülke Arasında Stratejik İşbirliği

Türkiye Yatırım Ofisi ve Çin’in "Silikon Vadisi" olarak bilinen Congguansun Bilişim Vadisi arasında önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı. Bu Stratejik İşbirliği Mutabakatı, karşılıklı yatırımların desteklenmesi ve teknoloji alanında bilgi alışverişini öngörüyor.

Görüşmeler ve Hedefler

Bir heyet başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Pekin'deki temasları sırasında Congguansun Bilişim Vadisi'nin yetkilileriyle bir araya geldi. Taraflar, katma değerli yatırımların desteklenmesi ve teknoloji alanında etkinliklerin düzenlenmesi gibi konularda mutabakata vardı.

Türkiye’nin Stratejik Konumu

Polat, Türkiye’nin yatırım ortamını uluslararası yatırımcılara tanıtma yönündeki çabalarına dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’nin stratejik lokasyonu ile 1.3 milyar insana ulaşabilme potansiyelini vurguladı. “Türkiye, Çin'in küreselleşme stratejisinde önemli bir üs işlevi görebilir.” ifadelerini kullandı.

Çinli Firmalar İçin Fırsatlar

Haydien Belediye Başkan Yardımcısı Yüe Li, Türk iş dünyasıyla yaptıkları görüşmelerin iki ülke arasındaki iş ilişkilerini derinleştireceğini belirtti. Yüe, Çinli şirketlerin Türkiye’ye iş yapma hevesinin yüksek olduğunu kaydetti.

Congguansun’un Önemi

Congguansun Bilişim Vadisi, 1950'lerde teknoloji merkezi olarak kuruldu. Bugün, Google, Intel, AMD, Oracle gibi uluslararası şirketlere ev sahipliği yapan bu bölge, 12 bin şirketin araştırma ve geliştirme merkezine de ev sahipliği yapıyor.

İmzalanan mutabakatın, Türkiye ve Çin arasındaki işbirliğini daha ileriye taşıması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Yatırım Ofisi ile Çin’in "Silikon Vadisi” olarak adlandırılan Congguansun Bilişim Vadisi...

Türkiye Yatırım Ofisi ile Çin’in "Silikon Vadisi” olarak adlandırılan Congguansun Bilişim Vadisi arasında, karşılıklı yatırımların desteklenmesi ve teknoloji alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını öngören Stratejik İşbirliği Mutabakatı imzalandı.

Türkiye Yatırım Ofisi ile Çin’in "Silikon Vadisi” olarak adlandırılan Congguansun Bilişim Vadisi...

Türkiye Yatırım Ofisi ile Çin’in "Silikon Vadisi” olarak adlandırılan Congguansun Bilişim Vadisi arasında, karşılıklı yatırımların desteklenmesi ve teknoloji alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını öngören Stratejik İşbirliği Mutabakatı imzalandı.

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