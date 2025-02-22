Türkiye ve Çin Arasında Ticaret Ortaklığı Kuruldu

Türkiye ve Çin Arasında Yeni Ticaret Ortaklığı

Türkiye ile Çin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi arasında ticareti geliştirmek amacıyla, "Çin-Türkiye Lecanrong (Sincan) Ticaret Geliştirme AŞ" adıyla yeni bir ortaklık kuruldu. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, şirketin kuruluşu çerçevesinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti.

Ortaklık Töreni

Gürcan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti'nin desteğiyle Urumçi Serbest Bölgesi'nde kurulan Çin-Türkiye Ticaret Merkezinin açılışına katıldı. Açılışta, yeni ticaret ortaklığının kurulduğu duyuruldu.

Türkiye'nin Stratejik Önemi

Gürcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında Çin ile olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çabalarına dikkat çekti. Ayrıca, turizm, lojistik, eğitim ve yaratıcı sektörlerde iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin coğrafi konumu, genç nüfusu ve üretim kapasitesinin uluslararası yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Ofis Ziyareti ve Temaslar

Açılış töreninin ardından Gürcan, Türk ürünlerinin sergilendiği 270 metrekarelik ofis alanını ziyaret etti ve ilgililerden bilgi aldı. Ziyaretine Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da eşlik etti. Gürcan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin siyasi elitleri ile bir araya geldi.

İşbirliği Fırsatları Görüşüldü

Görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliği fırsatları detaylı bir şekilde ele alındı. Taraflar, gelişen küresel dinamikler çerçevesinde özellikle ekonomi, ticaret, kültür ve teknoloji gibi stratejik alanlarda daha güçlü iş birliği için somut adımlar atma konusunda fikir birliği sağladılar.

Türkiye, Çin ve Sincan Uygur Özek Bölgesi arasında ticareti geliştirmek üzere "Çin-Türkiye Lecanrong (Sincan) Ticaret Geliştirme AŞ" adı altında şirket kuruldu. Şirketin kuruluşu dolayısıyla Urumçi Serbest Bölgesi’nde tören düzenlendi.

Türkiye, Çin ve Sincan Uygur Özek Bölgesi arasında ticareti geliştirmek üzere "Çin-Türkiye Lecanrong (Sincan) Ticaret Geliştirme AŞ" adı altında şirket kuruldu. Şirketin kuruluşu dolayısıyla Urumçi Serbest Bölgesi’nde tören düzenlendi.