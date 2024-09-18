Türkiye ve Duhok Arasındaki İnsani Bağlar Güçleniyor

Türkiye’nin Duhok'taki Bağları Güçlü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak'ın Duhok kentine gerçekleştirdiği ziyarette Türk ve Iraklı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Önemli Görüşmeler

Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Cemil Nuri, ve Duhok Üniversitesi Rektörü Davud Süleyman ile görüşerek çeşitli konuları ele aldı.

Türk İş İnsanlarıyla Temas

Irak'ta birçok sektörde faaliyet gösteren Türk şirketlerini ziyaret eden Topçu, iş insanlarının fabrikalarını gezdi ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.

Bağların Kesilmeyeceği Vurgusu

Topçu, yaptığı açıklamada, "Duhok bizim için son derece önemli bir şehir. Burada derin tarihi ve kültürel bağlarımız var" dedi. Ayrıca, turizm ve yolcu transferleri gibi konularda da istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Başsağlığı Mesaji

Topçu, ziyaretinde İstanbul’da hayatını kaybeden Duhoklu bir kardeş için başsağlığı diledi. "Soruşturmanın devam ettiğini, gerekenin yapıldığını söyledim. Tüm bu tür olayların bir daha yaşanmamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Umut Verici Adımlar

Topçu, Türkiye ve Duhoklu kardeşlerimiz arasında insani bağların bozulmayacağını sözlerine ekledi. Kültürel ve insani bağları güçlendirmeye yönelik çabalara devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak’ın Duhok kentine gelerek resmi temaslarda bulundu. Başkonsolos Topçu, Duhok Valisi Ali Tatar (sol 2) ile görüşme gerçekleştirdi.