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Türkiye ve Dünya Bankası 28 Milyar Dolarlık Enerji Projesi Üzerinde Görüşüyor

Türkiye, Dünya Bankası ile 28 milyar dolarlık enerji iletim altyapısı için görüşmelerde bulunuyor. İlk proje, 2025'te hayata geçecek.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 10:45
Türkiye ve Dünya Bankası 28 Milyar Dolarlık Enerji Projesi Üzerinde Görüşüyor

Dünya Bankası ile Türkiye Arasında Enerji Görüşmeleri

Dünya Bankası, Türkiye ile birlikte 28 milyar dolarlık enerji iletim altyapısı planının finansmanını görüşüyor. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte enerji dönüşümünü desteklemek üzere gelecek yıl 750 milyon dolarlık ilk projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Enerji iletimi kısmı için de birkaç yıl içinde benzer miktardaki ikinci projeyle geleceğiz" dedi.

Lopez, Türkiye'nin önemli miktarda karasal rüzgar ve güneş enerjisi üretme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

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