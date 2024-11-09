Türkiye ve Dünya Bankası 28 Milyar Dolarlık Enerji Projesi Üzerinde Görüşüyor

Dünya Bankası ile Türkiye Arasında Enerji Görüşmeleri

Dünya Bankası, Türkiye ile birlikte 28 milyar dolarlık enerji iletim altyapısı planının finansmanını görüşüyor. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte enerji dönüşümünü desteklemek üzere gelecek yıl 750 milyon dolarlık ilk projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Enerji iletimi kısmı için de birkaç yıl içinde benzer miktardaki ikinci projeyle geleceğiz" dedi.

Lopez, Türkiye'nin önemli miktarda karasal rüzgar ve güneş enerjisi üretme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Büyümeye Devam Ediyor

Otomatik katılımın etkisiyle BES havuzundaki toplam fon büyüklüğü ekim itibarıyla 1,15 trilyon liraya yaklaşmış durumda. Sistemdeki katılımcıların fon tutarı ile birlikte devlet katkısının toplamı ise 1 trilyon 64 milyar 164,8 milyon lirayı buldu.

Piyasalarda Enflasyon Verisi Beklentisi Yoğunlaştı

Küresel piyasalarda gözler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Faiz politikaları üzerindeki olası etkiler, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

İkinci El Araç Satışlarında Yüzde 39 Artış

Ekim ayında ikinci el çevrim içi oto pazarında satışlar, bir önceki yıla göre %39 artarak dikkat çekti. Toplamda 103 bin 39 dizel, 74 bin 701 benzinli ve diğer kategorilere ait araçlar satıldı.

AR-GE Harcamaları Deprem Sonrasında Bile Sürdürüldü

6 Şubat 2023'te meydana gelen "asrın felaketi" sonrası aktif olan 8 ilde AR-GE harcamaları bir önceki yıla göre %100 artarak 8,4 milyar liraya ulaştı.

Kütüphane Dönüşümü Konya'da Tamamlandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, 61 yıl cezaevi olarak kullanılan bina kütüphane olarak yeniden hizmete açıldı. Yeni kütüphane, kitap severlere çeşitli alanlar sunacak.

Güney Kore Mutfağı'nın Zenginlikleri Tanıtıldı

Ankara'da düzenlenen etkinlikte, Güney Kore mutfağına ait öğeler, Koreli şefler tarafından sunuldu. Ziyaretçiler, bu zengin kültürü yakından keşfetme fırsatı buldular.