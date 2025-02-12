Türkiye ve Endonezya Arasında 13 Önemli Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Endonezya'dan Tarihi İşbirliği Anlaşmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından imzalanan toplam 13 anlaşma, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin derinleşmesine zemin hazırladı.

Önemli Anlaşmaların Başında Sağlık Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Subianto'nun gerçekleştirdiği baş başa görüşmelerin ardından, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı’na da ev sahipliği edildi. İmzalanan anlaşmalar arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması" dikkat çekti. Bu anlaşma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono tarafından imzalandı.

Enerji ve Yatırım Alanında İşbirlikleri

Enerji sektörünü kapsayan anlaşmalar da önem arzetmektedir. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Doğal Kaynaklar Alanında Mutabakat Zaptı" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia tarafından imzalandı.

Ek olarak, "Yatırımların Teşvikine Dair Niyet Mektubu" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Endonezya Yatırım ve Ham Madde İşleme Bakanı Rosan Perkasa Roeslani tarafından imza altına alındı.

Tarım, Ticaret ve Eğitim Anlaşmaları

Tarımsal işbirliğini teşvik etmek amacıyla da anlaşmalar imzalandı. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı", Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Endonezya Tarım Bakanı Andi Amran Sulaiman tarafından onaylandı.

Bunların yanı sıra, "Ticaret Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Endonezya Ticaret Bakanı Budi Santoso tarafından imzalandı. Eğitim alanında da "Yüksek Öğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı. Bu belge, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Endonezya Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Satryo Soemantri Brodjonegoro tarafından onaylandı.

Diyanet ve Savunma Alanında İşbirliği

Diyanet alanında gerçekleştirilen "Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı", Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Endonezya Din İşleri Bakanı Nasaruddin Umar tarafından imzalandı.

Son olarak, savunma sanayii konusundaki işbirliği, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan "Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" ile pekiştirildi. Anlaşma, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Shamsuddin tarafından imza altına alındı.

Bunların yanında, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında "Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" da imzalandı.

Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin durmaksızın gelişeceğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto huzurunda, iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Endonezya Din İşleri Bakanı Nasaruddin Umar, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Din İşleri Bakanlığı Arasında Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto huzurunda, iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Endonezya Din İşleri Bakanı Nasaruddin Umar, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Din İşleri Bakanlığı Arasında Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.