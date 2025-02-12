Türkiye ve Endonezya'dan 64 Maddelik Ticaret ve Savunma İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Endonezya İlişkilerinde Önemli Adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, iki ülke arasındaki 10 milyar ABD doları büyüklüğündeki ikili ticaret hedefine ulaşma kararlarını teyit ettiler. Bu hedefe, ilk olarak 2026'ya kadar iki ülke arasında sınırlı tercihli ticaret anlaşması yapılması, sonraki aşamada ise Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) ile ulaşılması planlanıyor.

Ambiyans ve İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan 64 maddelik ortak beyan, Subianto'nun Türkiye ziyaretinde Erdoğan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti içeriyor. Liderlerin, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 75. yılını "İnsanlar için; Yeni Dünya için Ortaklık" temasıyla kutlama kararlılığına değinildi. Bu bağlamda, işbirliğinin geliştirilmesi ve iki halkın faydalanması için gereken adımların atılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Ortaklık Alanları ve Koordinasyon

Her iki lider, ticaret, savunma sanayisi, sağlık, enerji, altyapı gibi birçok öncelikli alanda ortaklıkların geliştirilmesi konusunda mutabık kaldılar. Ayrıca eğitim, burs programları ve kültürel değişim yoluyla halklar arası bağları güçlendirme konusundaki kararlılıkları da belirtilmiştir.

Ticaret ve Ekonomi İşbirliği

Beyanda, ikili ticaretin artırılmasının yanı sıra, ekonomik işbirliğini güçlendirme planlarının detaylandırıldığı ifade edildi. Tarımsal ürünlerin onay süreçlerinin hızlandırılması ve işbirliği mekanizmalarının etkin kullanımı hakkında kararlar alındı.

Savunma ve Savunma Sanayisi İşbirliği

Liderler, ulusal savunmanın güçlendirilmesi için savunma sanayisinde stratejik işbirliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca Endonezya'da Türk savunma sanayi firmaları için ortak girişimler kurulmasının teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Düzenli Toplantılarla İşbirliğinin Artırılması

Cumhurbaşkanları, 2025 yılında stratejik savunma işbirliğini izlemek amacıyla düzenli 2+2 toplantıları yapılması üzerinde de anlaşmaya vardılar. Bu toplantılar, Dışişleri ve Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Endonezya'nın ortak hedefleri doğrultusunda attıkları bu adımlar, her iki ülkenin ekonomik ve siyasi anlamda katkı sağlama kararlılığını gözler önüne seriyor. İlişkilerin güçlenmesi, gelişen ticaret ortamıyla birlikte uluslararası işbirliklerini de artıracak.