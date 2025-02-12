DOLAR
36,1 -0,15%
EURO
37,48 -0,27%
ALTIN
3.348,41 0,18%
BITCOIN
3.471.477,04 -1,1%

Türkiye ve Endonezya'dan 64 Maddelik Ticaret ve Savunma İşbirliği Anlaşması

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Subianto, 10 milyar dolarlık ticaret hedefi ve savunma işbirliği konusunda önemli kararlar aldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:14
Türkiye ve Endonezya'dan 64 Maddelik Ticaret ve Savunma İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Endonezya İlişkilerinde Önemli Adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, iki ülke arasındaki 10 milyar ABD doları büyüklüğündeki ikili ticaret hedefine ulaşma kararlarını teyit ettiler. Bu hedefe, ilk olarak 2026'ya kadar iki ülke arasında sınırlı tercihli ticaret anlaşması yapılması, sonraki aşamada ise Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) ile ulaşılması planlanıyor.

Ambiyans ve İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan 64 maddelik ortak beyan, Subianto'nun Türkiye ziyaretinde Erdoğan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti içeriyor. Liderlerin, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 75. yılını "İnsanlar için; Yeni Dünya için Ortaklık" temasıyla kutlama kararlılığına değinildi. Bu bağlamda, işbirliğinin geliştirilmesi ve iki halkın faydalanması için gereken adımların atılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Ortaklık Alanları ve Koordinasyon

Her iki lider, ticaret, savunma sanayisi, sağlık, enerji, altyapı gibi birçok öncelikli alanda ortaklıkların geliştirilmesi konusunda mutabık kaldılar. Ayrıca eğitim, burs programları ve kültürel değişim yoluyla halklar arası bağları güçlendirme konusundaki kararlılıkları da belirtilmiştir.

Ticaret ve Ekonomi İşbirliği

Beyanda, ikili ticaretin artırılmasının yanı sıra, ekonomik işbirliğini güçlendirme planlarının detaylandırıldığı ifade edildi. Tarımsal ürünlerin onay süreçlerinin hızlandırılması ve işbirliği mekanizmalarının etkin kullanımı hakkında kararlar alındı.

Savunma ve Savunma Sanayisi İşbirliği

Liderler, ulusal savunmanın güçlendirilmesi için savunma sanayisinde stratejik işbirliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca Endonezya'da Türk savunma sanayi firmaları için ortak girişimler kurulmasının teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Düzenli Toplantılarla İşbirliğinin Artırılması

Cumhurbaşkanları, 2025 yılında stratejik savunma işbirliğini izlemek amacıyla düzenli 2+2 toplantıları yapılması üzerinde de anlaşmaya vardılar. Bu toplantılar, Dışişleri ve Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Endonezya'nın ortak hedefleri doğrultusunda attıkları bu adımlar, her iki ülkenin ekonomik ve siyasi anlamda katkı sağlama kararlılığını gözler önüne seriyor. İlişkilerin güçlenmesi, gelişen ticaret ortamıyla birlikte uluslararası işbirliklerini de artıracak.

İLGİLİ HABERLER

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Yeni Hükümet, Halkın Tüm Kesimlerini Temsil Edecek
2
Lüleburgaz'da Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi
3
Güney Kore'de Öğrenci Cinayeti Sonrası Yasa Değişikliği Geliyor
4
Antalya'da Depoda Yangın: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
5
Antalya Basın Ödülleri: Anadolu Ajansına 3 Ödül
6
Adıyaman'da Kar Yağışı 298 Köy ve Mezra Yolunu Kapatırken, Tatiller Başladı
7
Batman'da Siber Güvenlik Uzmanları Yetiştirilecek

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!