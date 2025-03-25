Türkiye ve Endonezya Sağlık İşbirlikleri Gelişiyor

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Sağlık Bakanı ile sağlık işbirliklerini değerlendirerek önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:32
Türkiye ve Endonezya Sağlık İşbirlikleri Gelişiyor

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ile Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin Buluştu

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin ile Cakarta'da gerçekleştirdiği toplantıda, sağlık alanındaki işbirliklerini detaylı bir şekilde değerlendirdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükcan ve Sadikin, Türkiye ile Endonezya arasındaki ikili münasebetleri gözden geçirerek, sağlık alanında ilişkileri geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında Endonezya'ya yaptığı ziyarette imzalanan sağlık ve tıp alanlarındaki işbirliği mutabakat zaptında yer alan konular da masaya yatırıldı.

Küçükcan, Bakan Sadikin’e Türkiye’nin sağlık sistemi, sağlık eğitimi, ilaç ve aşı üretimi ile tıbbi malzeme üretimi konularında ülkemizdeki gelişmeleri aktardı. Aynı zamanda, Türkiye'nin sağlık güvenliği, hastane yönetim sistemleri, şehir hastaneleri ve e-Nabız platformu konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Büyükelçi, Türkiye’nin önemli bir sağlık turizm merkezi olduğunu vurguladı ve geçen yıl 1,5 milyonu aşkın yabancı hastanın Türkiye’de tedavi gördüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye ile Endonezya arasındaki sağlık turizmi işbirliğinin geliştirilmesi konusunun yararlarına da değindi.

Bakan Sadikin, Endonezya'daki doktor ve uzman doktor ihtiyacını karşılamak üzere, çok sayıda devlet burslusu öğrenciyi Türk üniversitelerindeki tıp fakültelerine gönderebileceğini belirtti. Bu öğrencilerin eğitim giderlerinin tümünün Endonezya tarafından karşılanabileceği ifade edildi.

Sadikin ayrıca, Endonezya’da hasta bilgi ve kayıtlarının takibi amacıyla, e-Nabız benzeri bir sisteme geçiş için çalışmalara başladıklarını ve Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerinden faydalanmaktan memnuniyet duyacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan (sağda), Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi...

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan (sağda), Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin (solda) ile Cakarta'da bir araya gelerek, sağlık alanındaki işbirliklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan (sağda), Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi...

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan (sağda), Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin (solda) ile Cakarta'da bir araya gelerek, sağlık alanındaki işbirliklerini değerlendirdi.

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