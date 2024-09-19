Türkiye ve Endülüs Arasındaki İlişkiler Yeniden Güçleniyor

İlişkilerde Yeni Bir Dönem

Türkiye ile Endülüs bölgesi arasında ekonomik ve kültürel iş birliklerini artırmak amacıyla yeni adımlar atılıyor. Endülüs, Madrid ve Katalonya'dan sonra İspanya'nın en önemli ekonomisine sahip üçüncü bölgesi olarak dikkat çekiyor.

Büyükelçi Küçükel'in Temasları

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Endülüs'ün başkenti Sevilya'da iki gün süren önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu süreçte, Endülüs Özerk Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno ve Parlamento Başkanı Jesus Aguirre Munoz ile bir araya geldi.

Ekonomik ve Kültürel İşbirliği

Sevilya Ticaret Odası’nda gerçekleşen toplantıda, Türkiye ekonomisinin tanıtımı yapıldı. Büyükelçi Küçükel, Endülüs bölgesinin Türkiye için stratejik önemini vurgulayarak, yenilenebilir enerji, tarım teknolojileri, su yönetimi ve turizm gibi alanlarda iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ulaşımda Yeni Seferler

Endülüs Özerk Hükümet Başkanı Moreno, 24 Eylül'de başlayacak İstanbul-Sevilya uçak seferlerinin iki bölge arasında önemli bir köprü olacağına dikkat çekti. Pegasus Hava Yolları, ilk etapta haftada üç sefer gerçekleştirecek, daha sonra bu sayı artırılacak.

Ticari Veriler

2023 yılı itibarıyla Türkiye’nin Endülüs’e yaptığı ihracat 599 milyon avro, ithalatı ise 311 milyon avro olarak belirlendi. İspanya İhracat ve Yatırım Ajansı (ICEX) verilerine göre, Türkiye bu bölgeye en fazla ihracat yapan altıncı ülke konumunda.

Geleceğe Dönük Umutlar

Sevilya Ticaret Odası Başkanı Francisco Herrero, Türkiye ve Endülüs arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iletişimin artırılması konusunda herkesin hemfikir olduğunu dile getirdi. Bu görüşmeler, iki bölge arasındaki dostluğun pekişmesine katkı sağlayacak.