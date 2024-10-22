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Türkiye ve Fildişi Sahili Arasında Askeri Eğitim Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Fildişi Sahili, askeri eğitim işbirliğini güçlendirmek için anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:55
Türkiye ve Fildişi Sahili Arasında Askeri Eğitim Anlaşması İmzalandı

Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması

Türkiye ile Fildişi Sahili, askeri eğitim ve işbirliği alanında önemli bir adım atarak anlaşma imzaladı. İki ülke arasındaki bu önemli anlaşma, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Fildişi Sahili Savunma Bakanı Tene İbrahim Katara tarafından imzalandı.

İmza Töreni detayları

İmza töreni, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA EXPO 2024) çerçevesinde, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törenin ardından, iki bakan bakanlık armalarını karşılıklı olarak takdim etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı (SAHA EXPO 2024) kapsamında İstanbul'a gelen Fildişi Sahili Savunma Bakanı Tene İbrahim Katara (solda) ile görüştü. Bakanlar iki ülke arasında Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı (SAHA EXPO 2024) kapsamında İstanbul'a gelen Fildişi Sahili Savunma Bakanı Tene İbrahim Katara (solda) ile görüştü. Bakanlar iki ülke arasında Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması imzaladı.

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