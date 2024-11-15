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Türkiye ve Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de

Türkiye ile Filistin arasında kolluk eğitimi alanında işbirliğini güçlendiren mutabakat zaptı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 01:09
Türkiye ve Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de

Türkiye ve Filistin’den İhtiyaç Duyulan Birliği Sağlayacak Anlaşma

Türkiye ile Filistin arasında kolluk eğitimi alanında işbirliğine yönelik önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek.

Resmi Gazete’de Yayınlandı

Filistin'in Ramallah şehrinde 24 Mayıs 2022 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması" başlıklı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Programlar

İki taraf, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla bir eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştirecek ve bu analiz doğrultusunda karşılıklı eğitim programları düzenleyecekler. Anlaşma çerçevesinde, her iki ülkenin eğitim ve öğretim kurumlarında kursiyerlere yıllık uygulama planlarına uygun eğitim hizmetleri sunulacak.

Koordinasyon Görevi

Mutabakatın uygulanmasına yönelik koordinasyon görevi, Türkiye ve Filistin İçişleri Bakanlıkları'na verildi. Bu işbirliği ile iki ülkenin güvenlik alanında daha etkin bir işbirliği zemini oluşturulması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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